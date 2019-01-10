【收緊長者綜援】下個收緊目標是公屋居屋？　議員憂牽一髮動全身

社會福利署日前宣布，申領長者綜援的合資格年齡由2月1日起，會從現時60歲升至65歲；不少人關注此項年齡限制會否伸延至其他政策範疇，其中房屋方面若作相同調整，估計會成為「重災區」。 翻查房委會、房協現時推行與長者有關的房屋項目，不論申請公屋、居屋或長者房屋，以及甚至富戶政策等，一般都以60歲作為長者資格的年齡。若房協或房委會對長者年限亦改為65歲，不單影響申請的人士，連帶其他年輕的家庭成員亦可能失去申請或優先申請資格，料數以十萬計市民受影響。 立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛表示，反對將長者申請公營房屋年齡門檻提高，否則將會「牽一髮而動全身」，導致大批60至64歲長者受到影響，打擊年青家庭照顧年老父母。而房協回覆《香港01》查詢時指，現階段未有計劃調整轄下與長者相關的房屋計劃的申請年齡門檻。

翻查房委會、房協與長者有關的房屋項目，無論公屋、居屋或長者住屋計劃等，一般都以60歲作標準。（資料圖片）

60歲長者較快「上樓」 放於寬敞戶名單最後位置

為照顧長者需要，現時多項房屋政策均容許年滿60歲人士享有更優先和加快獲得房屋資源分配的資格，如房委會推出的「高齡單身人士優先配屋計劃」，以較早處理長者申請公屋個案。因此，現時一般申請者的平均輪候時間高達5.5年，但長者一人申請者的平均輪候時間只須2.9年。此外，房委會轄下的「共享頤年優先配屋計劃」、「天倫樂優先配屋」計劃，在申請或配屋時，均要求長者年屆60歲，令他們或他們和年青家庭成員同住時，可以更快獲得分配公屋機會。

房委會2017年初亦通過公屋寬敞戶政策檢討，擁有60至70歲的家庭成員，會放於寬敞戶名單的最後位置。至於有殘疾家庭成員，或年屆70歲或以上年長家庭成員的住戶，就會從寬敞戶名單中剔除。因此，若將長者門檻調高至65歲，有機會令長者「上樓」時間延長，甚至影響公屋戶的調遷情況。而公屋富戶政策早前亦作調整，所有家庭成員年屆60歲或以上可獲豁免。

今期居屋房委會共接獲27.2萬份申請表，綠表參加「家有長者」的家庭申請者共有約1.4萬份；白表則有7,000分。（資料圖片） 「家有長者」中籤者可優先選購居屋單位 另外，居屋申請亦設有「家有長者優先選樓計劃」，普通綠表資格的二人或以上家庭，或白表核心家庭中有成員是年滿60歲的年長親人，便可選擇參加其計劃，提升選樓次序。 根據最新一期居屋申請，包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，房委會共接獲27.2萬份申請表。若細看綠白表的申請人資格，綠表參加「家有長者」的家庭申請者共有約1.4萬份；白表則有7,000分，分別佔整體綠白表申請約39%及3%。 另按過去居屋的揀樓經驗，房委會為參加「家有長者」的申請者配額。他們不單可優先揀樓，如參加計劃的申請者未能取得配額，更有機會以其他家庭申請類別身份購買單位。換言之，若「家有長者」的門檻提高，參加計劃的人士或會減少。

將軍澳樂頤居屬「安居樂」計劃。（資料圖片） 房協長者屋項目要求申請者年滿60歲 至於房協亦推出不少長者住屋計劃，均都要求申請者需要年滿60歲或以上，這些項目包括「長者安居樂住屋計劃」將軍澳「樂頤居」及佐敦谷「彩頤居」；北角丹拿山的「雋悅」及筲箕灣「樂融軒」長者住宅單位等。 除了上述計劃，特首林鄭月娥去年發表施政報告，亦提出在房協轄下的未補價資助出售房屋試行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓年滿60歲並擁有單位業權滿十年的業主，可在未補價第二市場出售單位後，再購買一個面積較小的單位。 倘若政府把長者年齡限制收緊至65歲，不論申請公屋、居屋、長者屋、樓換樓及富戶政策豁免等，均會受到影響，估計數以十萬計人士因此失去原來享有的資格。

柯創盛反對改變現時以60歲介定為長者的申請資格。（資料圖片）

柯創盛反對調高申請資格：將牽一髮而動全身

立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛表示，未聽聞政府要把有關房屋申請的長者年齡上調至65歲，他亦強烈反對改變現時以60歲介定為長者的申請資格，因會牽一髮而動全身，導致大批60至64歲長者受到影響，擔心會打擊年青家庭照顧及關懷長者親屬的意欲。

他指，雖然社福和房屋政策屬不同範疇，但過去要配合最低工資推行，房委會也曾把輪候公屋申請入息限額計算方式調整，避免出現賺取最低工資者失去申請公屋資格，故此他極為關注政府會否把65歲才算是長者的規定伸延至其他政策範疇。

柯創盛指強調，現時不少照顧長者的房屋計劃，主要鼓勵兩代同住及促進家庭共融和諧，若政府調整這些計劃的長者年齡，肯定會令一批長者受影響。他表示會向當局跟進長者的房屋政策會否亦要調整，並指任何改變必須先向立法會交代及作出諮詢。

招國偉：社會一般視退休年齡為60歲

公屋聯會總幹事、房委會資助房屋小組成員招國偉指出，現時社會一般視退休年齡為60歲，一旦將門檻調高，不單影響公屋現有政策，連寬敞戶、居屋「家有長者」都會被波及，預料對60至64歲的長者影響甚大，他坦言：「我睇唔到綜援同房屋政策有咩關係。」

曾任房委會委員多年的前公屋聯會主席王坤表示，多年來公屋政策一直以60歲作為長者的界定年齡，反對政府收緊至65歲，因會引起大批60至64歲市民不滿，甚至影響他們和家人關係：「公屋配額及計分制已製造『青年炸彈』；再改莫非要多製一枚『長者炸彈』？」