臭膠味襲廣州深圳來源未明　一度指源自香港　北區居民近日都聞到

內地傳媒報道，深圳羅湖一帶日前（8日）空氣中彌漫著塑膠異味，原因不明。當地一度懷疑異味源頭來自香港火災，但核實後發現港方沒有相關火災通報，而當地氣象部資料顯示，當日風向以東北風為主，已排除刺鼻氣味來自香港。 按最新報道指，廣州海珠、白雲等區的市民今日（10日）也反映聞到刺鼻異味。北區區議員陳旭明回覆《香港01》查詢表示，幾日前亦收到該區市民反映，傍晚成分空氣中彌漫住異味，形容似機器零件失事的燒焦味，但未知源頭。 環保署回覆《香港01》查詢表示，翻查1月8日及9日各空氣監測站的數據，並沒有發現異常。

內媒報道怪臭膠味襲廣州深圳，及時澄清已排除香港是源頭的可能。（資料圖片）

據內地多間傳媒報道，深圳羅湖、福田、龍華等地市民於8日反映，空氣中彌漫塑膠味，但市環境監測中心站查核街道數據未見超標問題。曾被懷疑是臭氣源頭的下坪固體廢棄物填埋場，經檢查後發現於8日當天下午已停運，無異常現象，至目前仍未查到污染源。據《網易》今日（10日）最新報道，廣州海珠、越秀、白雲等區的市民也反映聞到刺鼻異味。

其後，有網傳指，於8日凌晨3時，香港沙頭角有回收場發生火災，至早上6時許才熄滅，一度令人懷疑臭味源頭來自香港。多間內地傳媒今日（10日）報道澄清，經深圳當地有關部門核實後，港方沒有相關火災通報，氣象部資料亦顯示，當日風向以東北風為主，已排除刺鼻氣味來自香港方面影響。

北區區議員陳旭明回覆《香港01》查詢表示，幾日前亦收到該區市民反映，傍晚成分空氣中彌漫住異味，形容似機器零件失事的燒焦味，但未知源頭，空氣異味現已消散。

環保署回覆《香港01》查詢表示，翻查1月8日及9日各空氣監測站的數據，並沒有發現異常。深圳市人居環境委員會於9日上午曾經向署方查詢8日晚上至9日早上，在香港邊境附近是否有火警報告，根據香港消防處記錄，在上述時段，香港邊境附近沒有火警報告，署方已即時向該委員會轉告相關資訊。