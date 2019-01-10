深圳多區瀰漫刺鼻氣味　有居民懷疑與南丫島貨輪爆炸有關

1月8日晚至9日，深圳市多區居民反映聞到濃烈、類似塑料燒焦的刺鼻氣味，原因不明，更有人懷疑與本港南丫島貨輪爆炸事件有關。 經深圳市人居環境委調查後，雖然仍未查證到污染源頭，但已排除刺鼻氣味來自本港方面影響。

深圳多區日前瀰漫刺鼻氣味，原因不明。（微博）

1月8日晚，不少深圳市民反映空氣中有濃烈的塑料燒焦的刺鼻氣味。福田區俊景豪園小區業主群有業主表示，「請問大家聞到窗外飄來陣陣燒焦電線的味道嗎?」、「有燒垃圾的粉塵味，到處都有聞到。」另有人稱，在龍華、羅湖區和龍崗區也能聞到刺鼻氣味，不知道是什麼原因。有市民懷疑刺鼻氣味與本港南丫島貨輪爆炸事故有關。

深圳市人居環境委隨後介入調查，並在昨晚（9日）發出通報稱，接到市民設訴後已組織相關部門進行污染源的排查及相關數據的比對。查看監測數據後發現，8日中午到9日傍晚，沒發現有污染物超標的情況；通過對「一街一站」數據進行查看對比，也沒發現數據有異常。同時，該站還派出監測車外出進行監測，到目前為止還沒有排查到污染源。

風向以北風、東北風為主 排除污染從香港吹往深圳可能性

至於有人反映的南丫島貨輪爆炸影響深圳的情況，深圳市人居環境委回應稱，經核實，1月8日下午到目前，港方沒有相關火情情況的通報。而從氣象部門了解到，過去近48小時風向主要以北風、東北風為主，排除了香港方面吹向深圳的可能性。

深圳市人居環境委表示，目前還在對空氣污染源進行進一步的排查，如有新的情況將第一時間向公眾通報。