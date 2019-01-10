方國珊被追討案　證人指林國雄接洽女地主　稱只分割土地非賣地

西貢區區議員方國珊被女地主追地及索償案續審，已故女地主的男孫今(10日)出庭作供，透露前藝人林國雄聯絡祖母叫她「出地」建丁屋，並由方國珊的公司則負責興建6棟建屋，祖母事成後可得其中2棟。惟方指有文件顯示該些地已以25萬出售，關否認曾出售土地，並強調林當年向他們稱是分割土地，並非買賣。

關雄源稱指其祖母當年與方國珊的公司合作建丁屋。（朱棨新攝）

原告為何淑明已身故，由任她遺產執行人的孫兒關雄盛代表。本案21名被告方國珊和一間和她有關連的公司，另外18名被告均曾經或現時持有該地的男丁；地政總署署長亦是被告之一，由律政司代表應訊。

指林國雄聯絡祖母

關雄盛的胞弟關源盛作供透露，其祖母生前從事海鮮生意。他指，林國雄於1994年聯絡祖母，商量興建丁屋。關源盛和祖母等人翌年到林的公司田宅行簽約。而方國珊當時亦在公司，但身處另一層。關確認，方國珊未有參與該次簽約。根據方國珊早前陳詞，林國雄為她當時的生意拍檔。關續指，當時的合約包括祖母「攞塊地出黎」，而田宅行興建6楝村屋，祖母之後可得2楝。

方指土地已以25萬售予他人

未有律師代表的方國珊問關源盛，當時是否認為發展是「套丁」，關立即否認：「當然唔同意啦！」惟方國珊指，關源盛在之後以授權人身份簽下多份文件，當中包括「分割契」(轉讓契約)，把涉案土地分割成9份，亦有文件顯示，把涉案土地以25萬元售予他人。

指林國雄稱是分割土地

關解釋，林國雄當時解釋要把涉案土地分割，再興建丁屋和補地價，最後把村屋轉至祖母名下。關並強調，是次是分割土地，而非買賣，未有收取任何款項，也沒有為意文件上的金額。

法官問關，他當時是否心知肚明，非要真正分割土地，只是形式上把25萬給予男丁。關強調，是林國雄表示要分割土地。

案件編號：HCA265/2012