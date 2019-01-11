三大貨櫃碼頭公司組聯盟佔95%泊位　學者：省不必要開支有望減價

中遠海運、和記港口信託及九倉三大本港貨櫃碼頭的公司，日前宣布組成「香港海港聯盟」，共同營運葵青貨櫃碼頭超過95%的泊位，來提升香港的港口競爭力。事件惹來批評，指或涉壟斷市場。競委會昨日（10日）表示，已就事件立案調查，調查協議會否防礙、限制或扭曲香港市場的競爭，違反《競爭條例》。 恒生大學全球供應鏈政策研究所的黃惠虹主任於商台節目《在晴朗的一天出發》指出，碼頭公司合組聯盟有望節省不必要開支，令碼頭公司減價。

付貨人委員會總幹事何立基指碼頭公司之間組成聯盟，若能共享資源，將有利於提升香港碼頭的生產力。不過他指聯盟佔貨櫃碼頭95%泊位，日後可能令客戶選擇減少，並指餘下5%泊位無法與聯盟競爭，長遠需視乎聯盟將來的協議。

業界：碼頭聯盟或將提升生產力 憂缺乏競爭

何指出，香港各個碼頭落成年代不同，有些老舊碼頭規模太小，泊位不多，已經不足以應付較大的業務，現時各運營商之間已有協調，碼頭營運商之間已經形成一定的共享模式，將一些資產、設備共用。他預料，聯盟成立後，將有機會提高效率和生產力。

何續指，儘管設立聯盟後碼頭公司可加強協調，但認為有競爭才能提升服務質素，否則將會如同一些發展中國家的碼頭一樣，不再更新設備，效率也會下降。

恆大研究所主任：聯盟可減少不必要開支 有望減價

恒生大學全球供應鏈政策研究所主任黃惠虹表示，現時香港碼頭每日都有很多轉運業務，貨櫃到達碼頭後需要靠貨車轉運去其他地方，船公司也會收取不少的碼頭處理費，聯盟成立可能令業界節省不必要開支，有望令碼頭運輸業減價。

她指出，美國、日本及內地城市都有碼頭聯盟，去年她的研究所報告亦指出，香港貨櫃碼頭商應採取整合各碼頭的操作，形成成本及議價能力上的優勢。