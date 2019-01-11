Tesla創辦人Elon Musk：周日起停售75D車款　入門價將升至124萬

熱愛購買電動車的車主要留意。日前，Tesla創辦人Elon Musk於社交平台Twitter帖文，指Tesla將於下周日（13日）起停售配用75kWH電池的Model S和Model X，75kWH電池的75D型號為Tesla廠現時最入門，亦是最相宜的型號，故相信包括香港市場在內的全球賣家將受到影響，有意購買的「準車主」要盡快決定。

Tesla創辦人Elon Musk就在Twitter貼文表示Tesla將於本周日起停售配用75kWH電池的Model S和Model X。（Elon Twitter截圖）

現時Tesla入門車款Model S 75D 和 Model X 75D的基本售價分別為107萬元和109萬元，惟車款停產後，有較其型號進一階的Model S 100D將成為車系中最為入門款色，以及價格更強的續航力，其價格則為124萬元和127萬元，即最少要多付17萬元才購得同牌子的車款。

外界估計，Tesla將會推出容量更高的電池組，其中100 kWh為標準配置，該歐洲廠出品的電動車的車價有機會大幅提升，不過有關猜測尚未得到官方證實。