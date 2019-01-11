【沙中線】再多5枝鋼筋不達標　累計26枝不合格　比率佔近四成

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（11日）再公布檢驗情況，在最新公布的9枝鋼筋檢測結果中，再有5枝鋼筋扭入螺絲帽長度不達標，當中有3枝位於南北走廊，另外2枝則於東西走廊。連同是次結果，當局已檢測67枝鋼筋，當中26枝未達標，不達標鋼筋比例約38.8%。

沙中線鋼筋最新的9個檢測結果中，有5枝鋼筋不達標，累計達26枝。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。

今日（11日）路政署最新公布的9個檢測結果中，有3枝位於南北走廊位於南北走廊C1區月台層板近西面連續牆頂部，分別只扭入螺絲帽32.91毫米、32.43毫米、35.36毫米，三枝都外露了1至3個扭紋不等。

另外2枝不達標鋼筋，位於東西走廊C2區月台層板近西面連續牆底部，分別只扭入螺絲帽32.97毫米、34.66毫米，同樣外露了2至3個扭紋。

公布67枝鋼筋檢驗結果 38.8%不達標

檢驗至今，路政署已公布了67枝鋼筋結果，當中26枝未達標，不達標鋼筋比例約38.8%。

工程師形容不合格比率誇張

資深土木工程師倪學仁表示，不達標比率高近四成是「一個誇張數字」，如此高的不達標率屬罕見。他續稱，相信港鐵之後會向總承建商禮頓追討損失，警方亦有可能作出檢控，不過現時的「超音波」檢驗方法未夠準確，誤差甚至可能多於3毫米，促請港鐵將有問題鋼筋扭出，方有實質證據顯示有鋼筋被剪。

至於如何善後，倪學仁表示，如某個位置驗出的不達標率較高，港鐵就應在該位置作更多檢驗；之後的補救、加固措施亦非常多，具體如何施行，則要視乎檢驗，以及之後的分析評估。不過他直言，假如不達標情況過於嚴重，就有可能要重建，「補救唔到嘅話，就被迫要拆咗佢。」

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵去年12月10日起開始鑿牆相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。