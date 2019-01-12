醫療券投訴增加　檢討接近完成　陳肇始未回應何時公布結果

特首林鄭月娥周四（10日）指長者醫療券未必用得其所，要求食物及衛生局檢討醫療券效能。食衞局局長陳肇始今日（12日）在電台節目《政經星期六》上表示，當局正在檢討醫療券的使用狀況，檢討接近完成，但並未有回應何時公布檢討結果。

陳肇始透露，近年涉及醫療券的投訴數目增加，當局正積極研究及分析目前的使用狀況，並思考未來方向。她強調，醫療券設立的目的，是希望市民多使用私家的基層醫療服務，令市民不要有病才求醫，而是在身體健康時多做檢查及預防護理，市民絕不可用來購買產品。

坊間有傳有服務提供者見到長者使用醫療券，便提高收費，甚至推銷他們購入昂貴保健產品 。陳強調衞生署一直有恆常監察使用狀況，當局並會研究醫療券是否達預期效能、有否濫用情況，並會提醒服務提供者遵守相關守則，同時亦會教育市民如何正確使用醫療券。

另外，本港踏入冬季流感高峰期後，多間醫院急症室及內科病房均出現「迫爆」問題。外界憂農曆新年假期，私家診所醫生休假，「迫爆」情況會更劇。陳回應指，在農曆新年期間醫管局會提供2.4萬個普通科門診，當中有5000個因假期而特別加開；同時亦安排特別酬金，鼓勵急症室醫護人員在假期工作；當局亦會與醫學會合作，公布農曆新年期間仍接診的私家醫生名單，供市民參考。