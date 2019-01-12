【警察招募日】銀行職員請假考督察：警方應好好經營形象

香港警務處今日（12日）舉行冬季招募日，招募警員、督察及輔警。 有投考輔警的應徵者表示，「都係搵多份錢。」亦有銀行業職員特意請假投考督察，並指警務處和一般公司一樣，需好好經營在市民心目中的形象。

香港警務處吸引不少年輕人投考。（資料圖片）

警方今日(12日)舉行冬季招募日，吸引不少年輕人投考。現時從事金融行業的梁先生打算投考輔警，並直言「都係想搵多份錢。」

銀行職員特意請假投考督察



大學畢業3年，現從事銀行業的陳小姐，今日特意請假投考督察。陳小姐表示，由於爸爸是現役警員，故自己對警方的工作有興趣。對於近年市民對警務處的滿意程度低於其他紀律部隊，陳小姐表示，警務處和一般公司一樣，應該要經營自己的形象，面對市民聲音不可忽視。而任何機構，都「有人做的事不是完全正確。」而陳小姐更期望加入警隊，從內部去改善現有問題。

陳小姐亦指「政府工一定穩定過私人機構。」雖然她目前處於升職階段，但仍希望投考督察。

不願上鏡、從事銀行業的陳小姐，今天特意請假投考督察。（侯彩琳攝）

羅先生：望加入警隊打擊黑社會



第3次投考督察的羅先生，期望加入警隊「打擊罪案，打擊黑社會」，羅先生居住於將軍澳，他指，有關黑社會的社會新聞常在該區發生，故自己更期望服務社會及為市民提供安全感。

談及近年有損警隊形象的事件時有發生，羅先生指「樹大有枯枝」，在「七警案」等事件上，警方的做法的確值得商榷。但他相信香港依然有法治，故無損警方在他心目中的形象。



從事政府工有未來



今年29歲，擔任文職公務員及輔警的黃先生，今次投考督察，之前亦曾投考其他紀律部隊及警員但未成功。黃先生指，自己不斷進修以投考督察，例如輔警的工作亦讓他累積前線經驗。

黃先生在5年前由港鐵公司轉職為政府公務員，他指，從事政府工「看得到個未來。」每年可加人工，亦有不同福利。即使現為「低級公務員」亦能申請公屋。而在私人公司「賺兩三萬只是夾心階層」，生活負擔較重。

黃先生指，在擔任輔警巡邏時曾被市民無故責罵「黑警」，雖然「會影響自己的心情，但只可以調整。」

去年從英國大學畢業回港的李先生，今年投考督察。（侯彩琳攝）

投考督察當挑戰



去年剛從英國大學畢業回港的李先生，今年投考督察，原因在於「當係比自己一個挑戰。」而他亦打算報考消防處、入境處等紀律部隊，而若能成功投考消防處，則會再考慮是否加入警隊。