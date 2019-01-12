【流感高峰】專家促擴大到校注射計劃至幼稚園　陳肇始稱視乎需要

冬季流感在本港肆虐，過去一周在短短5日間，幼兒中心和幼稚園已有68宗個案爆發，外界關注政府會否把到校疫苗注射計劃擴大至幼稚園，食物及衞生局局長陳肇始今(12日)指，截至目前，6個月至6歲兒童接種了11萬多劑疫苗，與去年同期相比增加了超過60%，衞生防護中心會繼續監察目前流感爆發的情況，視乎需要加強措施，她呼籲家長帶仍未接種疫苗的兒童接受疫苗注射。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，將去信財政司司長陳茂波要求擴充到校打針計劃至幼稚園及幼兒中心。

陳肇始今指，截至目前，6個月至6歲兒童接種了11萬多劑疫苗，與去年同期相比增加了超過60%。 (資料圖片)

在1月6日至10日間，幼兒中心和幼稚園已有68宗個案爆發，陳肇始今被傳媒問到會否考慮在幼稚園及幼兒中心推展到校注射計劃時指，截至目前6個月至6歲兒童接種了11萬多劑疫苗，與去年同期相比增加了超過60%。她表示，衞生防護中心會繼續監察目前流感爆發的情況，視乎需要加強應對措施，呼籲家長盡快帶仍未接種疫苗的6個月至6歲兒童接受疫苗注射，該年齡組別的兒童注射流感疫苗有資助。



另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，6個月至6歲以下兒童的接種率很低，而今季流行的H1N1甲型流感對兒童的影響明顯，無注射疫苗的幼童出現併發症可能性高，他認為按目前幼稚園爆發情形來看，料下周兒童嚴重流感及學校爆發個案均會上升。他將去信財政司司長陳茂波要求擴充到校打針計劃至幼稚園及幼兒中心。

幼稚園爆發數字上升，有聲音指到校注射計劃應擴展到幼稚園，香港大學微生物學系講座教授袁國勇贊成到校注射，指有助防止兒童之間爆發。他又指現階段討論停課是言之尚早。