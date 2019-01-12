【流感高峰】7間公院急症室輪候逾8小時　轉入內科病房人次破紀錄

本港正處於流感高峰期，在今早10時45分，本港有7間醫院的急症室輪候時間都超過8小時，分別是伊利沙伯醫院、聯合醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院、北區醫院、大埔那打素醫院。 另外，醫院管理局公布昨天(12日) 的急症室首次求診人次為6,326人，而經急症室轉入內科病房的人次達到1,138人次，是自去年12月20日醫管局每天公布相關數據以來最高。公立醫院內科病床佔用率整體為110%，有14間醫院都爆滿，當中威爾斯親王醫院以119%的佔用率「奪冠」。

在今早10時45分，本港有7間醫院的急症室輪候時間都超過8小時。 （香港01截圖)

在今早10時45分，本港有7間醫院的急症室輪候時間都超過8小時，分別是伊利沙伯醫院、聯合醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院、北區醫院、大埔那打素醫院。不過，其他公立醫院的輪候時間就只有約1小時。

醫院管理局公布昨天(12日) 的急症室首次求診人次為6,326人，而經急症室轉入內科病房的人次達到1,138人次，是自去年12月20日醫管局每天公布相關數據以來最高。 (資料圖片）

昨天急症室求診人次達6326，較前天的6311增加15人次，而經急症室入內科病房的人次就達1,138，較前天的1,047增多了91人次，亦是自去年12月20日醫管局每天公布相關數據以來最高，並首次破1100人次。

公立醫院內科病床佔用率整體為110%，15間公立醫院中，有14間的佔用率都超過100%，當中威爾斯親王醫院以119%排榜首，將軍澳醫院及明愛醫院就為118%，緊隨其後的伊利沙伯醫院及聯合醫院亦有117%。