威院引入家居化療減9成留院時間　病人感重獲自由

腸癌病人如接受化療，需長時間在醫院接受滴注治療，即俗稱的「吊針」，不過不少病人都坦言吊針令他們難以如廁、洗澡，只能被限制於病床之上，影響生活及病情。威爾斯親王醫院自2005年起引入便攜式輸藥泵，令病人可在家中接受靜脈輸注，既有助病人免卻住院的不便及感染風險，亦節省住院成本，減少佔用病床，病人留院時間大減逾9成，至只需約3小時。 有病人指家居化療令他重獲自由，「其實就像小學生孭書包一樣(方便)。」

阿成指家居化療令他重獲自由，不用如傳統吊針式化療留院兩日。（鄭翠碧攝）

只需到醫院接駁及拆除便攜式輸藥泵

今年58歲的阿成在2017年5月確診腸癌第四期，曾在私家醫院接受一次化療，他直言，傳統吊針式化療每次都需住院兩天，對他的起居生活影響極大，例如注射數小時後，手部便會開始痠軟，而且喉管接連手部，令他難以如廁、洗手及洗澡，醫院嘈雜的環境亦令他無法入睡，留院也較易受感染。阿成無法適應，一個月後轉到威院就診時，遂然決定轉用家居化療方式。

阿成每隔兩周就會到威院日間化療中心覆診，醫護人員會為他接駁便攜式輸藥泵，輸注化療藥物FOLFOX，在確保儀器接駁穩妥後，阿成就可離院，在家接受46小時的輸注，輸注完成後才返回醫院拆除輸藥泵，他至今已使用輸藥泵達30次。

威爾斯親王醫院臨床腫瘤科顧問醫師麥素珊指，家居癌症化療意指透過靜脈輸注、皮下注射或口服藥物，在家中進行化療，適合患有腸癌的病人。患者需先進行一個手術，把接收化療藥物的導管放置於中央靜脈皮層之下，就可透過便攜式輸藥泵接受靜脈輸注，導管一般可以長期置於體內，毋須拆除。

病人：像小學生孭書包一樣​ 用衣服遮住​

阿成大讚家居化療令他重獲自由，「其實就像小學生孭書包一樣，用個袋裝住輸藥泵，我再用衣服遮住，外人一般看不出來，我可以去飲茶、上網等都好自由。」他並指，家居化療不會令他手部感到痠軟，如廁、洗澡也很方便，「我自己的方法是把喉管紮起再放入防水袋，沖涼完全無問題。」輸藥泵無需額外收費，以威院每天120元的住院費來計算，阿成的30次治療，大約節省了7,200元（每次住院兩日計）。

麥素珊表示，病人接受家居化療，只需等待一天便可有床位，每次亦只需留院約3小時。（鄭翠碧攝）

留院時間由49小時變3小時

麥素珊表示，傳統化療會令病人失去自主性，變得依賴醫護人員，自覺病情嚴重，影響治病信心。另外，病人如接受傳統化療，平均等候入院治療床位的時間需要4天，每次需留院最少49小時；但接受家居化療，就只需等待1天便可有床位，每次亦只需留院約3小時，縮短逾九成。

威院在2005年首次引入便攜式輸藥泵，是全港第一間引入的醫院，現有10多部輸藥泵，服務人次在2018年約有641人次，節省的住院病床日數在2018年達1,310天，服務現時已推廣至本港其他醫院。