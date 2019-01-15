【曾蔭權出獄】出獄即被問會否嬲梁振英　曾蔭權：唸經已掃走怨恨

前行政長官曾蔭權前年2月被裁定一項公職人員行為失當罪成，判囚20個月，去年7月上訴失敗，但獲上訴庭減刑至12個月，今日刑滿出獄，早上約9時15分步出瑪麗醫院後門會見傳媒。 他離開瑪麗醫院時坦言：「尋求公義清白要堅持」，並指已放下心中的怨恨，僅想與太太過正常的退休生活：「最希望同太太多傾偈」。

（盧翊銘攝）

在羈留病房留醫直至刑滿的曾蔭權，今早終於脫離輪椅及囚衣，身穿西裝及打上領結，在太太曾鮑笑薇的陪伴下回答傳媒提問。

曾蔭權一開首就表示，感謝各位對他不離不棄，稱從今日起開可以重新回復到正常生活，包括每日去教堂進行彌撒等。他又表示，不少支持他的香港市民曾為他的逆境而難過，為此他感到感恩。

當被問及終極上訴時，曾蔭權坦言不便回應：「作為香港人喺法治社會，尋求公義、清白，係要堅持嘅。」被問及梁振英未有被控告時，他僅稱不會作出任何比較，透露作比較會勾起心中的「嬲及怨恨」。



記者再追問即是否「有嬲梁振英」，曾蔭權未有正面回應，稱這些感覺已透過唸經掃走，「今日心裏只有一件事就係感恩。」

他又提到，出獄後「最希望同太太多傾偈，以前每星期一次，仲要隔住玻璃同有人監聽」，臨別前又笑言希望「飲一杯久違嘅咖啡」。曾蔭權又透露，星期五會再到瑪麗醫院覆診，至於被問到需要檢查甚麼時？他則表示希望保留私隱，但強調自己身體沒有大問題，大家不用擔心。

在旁的曾鮑笑薇在過去審訊期間，一直陪伴丈夫左右，二人曾多次牽手一同步入高等法院。及至於去年7月22日，在丈夫曾蔭權被判罪成，被判處20個月監禁後，她曾在庭外向傳媒直言「今日是很黑暗的日子」，又指對法庭裁決感失望和信心，夫婦二人在判決過去5年間受極大困擾和壓力，所以對結果感難過；她當時已表明會上訴，惟今天未有發言。