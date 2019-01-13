國泰連番一折售頭等機票　方保僑：應增加人手覆檢價格

國泰航空網上預訂機票系統在兩周內第二次出錯，由葡萄牙飛往香港的頭等機票竟以正常價格的一折出售，縱使國泰願意承擔責任，但連番出錯問題惹人關注。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回應查詢時指出，售賣機票系統相當複雜，加上工作人員大多以數據庫形式上傳至網站，故此難以察覺有出錯的情況。他認為，國泰長遠應增加人手覆檢價格，以免類似事件繼續發生。

國泰航空網上預訂機票系統在兩周內再度出錯，有部分頭等機票售價離奇以1折發售。（資料圖片）

國泰：票價輸入錯誤引致 歡迎已購機票者乘搭航班

《南華早報》今日（13日）報道指，國泰與其他航空公司合作由里斯本飛往香港的部分票價，出現「大減價」，當中包括由里斯本飛往法蘭克福，再乘搭國泰頭等艙前往香港的原本票價應為1.6萬美元，但如果改選由里斯本飛往中轉站倫敦，再於傍晚乘搭國泰頭等艙前往香港，價格則僅需1512美元，即相等於1折的「優惠」。

國泰回應《香港01》查詢時證實事件，並解釋因票價輸入錯誤，導致部份由歐洲出發的行程在國泰網站顯示的價格並不正確。國泰已立即停止出售有關機票，同時會內部調查是次事件的根本原因，亦會與供應商調查其他可涉及的外在因素。至於已購買這些機票的極少數顧客，國泰指，會歡迎他們乘搭相關航班。

事實上，今次已是國泰航空在兩周內再度出錯，方保僑表示，售賣機票系統相當複雜，他估計工作人員是以數據庫形式上傳價格資料，因當中涉及大量的資料，價格亦不時有變動，所以較難察覺有出錯情況。

他認為，國泰應檢討目前上傳機票資料的方式，例如可增加覆檢機票價格的人手，及在系統中加設監察功能，以找出有問題的價格，避免同類錯誤再發生。