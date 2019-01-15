【撤強積金對沖】即將退休打工仔難受惠　職工盟：魔鬼在細節

取消強積金對沖終極方案月前出爐，港府提出加碼至293億元，協助僱主過渡，料最快2024年推行。職工盟認為，方案魔鬼在細節，容許僱主動用劃線後供款，作劃線前對沖，將令員工蒙受損失；另快將退休的打工仔亦未能趕「頭班車」受惠，工會批評港府對僱主慷慨，但對僱員一毛不拔，促請港府「補漏」及需鎖定劃線後供款，不得作對沖之用。

職工盟認為，強積金對沖方案不利打工仔，魔鬼在細節。左起：李卓人、吳敏兒及蒙兆達。（陳淑霞攝）

職工盟昨與傳媒茶聚，主席吳敏兒表示，工友常以為撤對沖生效後，便會「一天都光哂」，她指實則不然，尤其是即將退休的打工仔，更可能蒙受損失，「其實好搵笨，60歲到64歲呢班最慘，就嚟退休，但未拎得強積金住，又畀人對沖咗，有經濟困難嗰班，仲要無得拎長者綜援。」她認為，既然港府可補貼僱主，在現時庫房有盈餘情況下，可考慮額外注資400億元，照顧方案劃線前被對沖工友。

職工盟總幹事蒙兆達則指，終極方案魔鬼在細節，具雙重陷阱，方案容許僱主可動用劃線後供款作對沖，令老闆可毋須支付分毫，是不理想做法。職工盟建議港府改制，規定僱主不得動用劃線後供款對沖劃線前年資遣散費，以保障員工權益。勞工及福利局局長羅致光曾多次明言，此舉技術上不可行，但職工盟秘書長李卓人則指是對方推塘的理由，將向各大政黨推銷有關方案，期望可撥亂反正。

政府外判合約改革將於今年4月1日生效，港府出招調整價格及技術評分為五五比，以解決價低者得、工人薪金低情況，職工盟要求於工資計分引入排序法，以突顯各投標者給予員工薪酬待遇差距，給予較優厚工資投標者優勢，亦要求每年調整薪金。另外，職工盟又批評，港府拒就標準工時立法，僅透過行業三方小組制定工時指引，惟據他們了解，目前勞資雙方均陷膠著狀態，流於各自表述，進度緩慢，且無約束力，認為無助解決打工仔工時長問題。