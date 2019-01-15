【冷靜期】政府建議為期3日或7日　適用於美容、健身業合約　

商務及經濟發展局今（15日）公布，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢。適用範圍爲美容及健身服務，任何涉及3,000元或以上預繳的服務合約，而冷靜期和退款期時限分為兩個方案，包括3個工作日冷靜期和7個工作日退款期、或7個曆日冷靜期和14個曆日退款期。 對於商戶未能履行取消合約後退款，當局指會通過宣傳和公眾教育，鼓勵消費者以其他方式排解糾紛；海關調查懷疑個案後，亦可發出執行通知要求糾正。市民亦可向行政上訴委員會上訴。公眾諮詢至今年4月16日截止。

加州健身中心（California Fitness）於2016年突然結業，有會員「碌卡」預繳過百萬元課程費用。（資料圖片/梁鵬威攝）

諮詢文件建議，冷靜期適用於美容業及健身服務業，但建議豁免只提供美甲、按摩，或改善脫髮問題三種服務中，任何一種服務的商戶、沒有設置運動機械場所提供的健身服務，及指定場所的美容或健身。

冷靜期由商戶提供指定資料翌日起計

訂立合約前，商戶須向客人提供指定資料，包括「取消合約通知書」。冷靜期由商戶向客人提供指定資料的翌日起計算，若商戶未有提供指定資料，冷靜期會自動延長至最多3個月，日後所有禁止免除冷靜期的合約安排，均無法律效力。

對於如何取消合約，當局指消費者可採用在擬訂法例中的「取消合約通知書」範本，或商戶自訂的通知書，以書面形式通知商戶取消合約。若消費者使用了有關通知書，商戶必須接受及安排取消合約，但消費者要以紀錄日期的方式，如掛號發出通知書。

消委會曾建議健身等行業設立強制性冷靜期。（資料圖片）

假若消費者在冷靜期間使用部分服務，商戶可從退款中扣除客人期間使用的服務收費，但該收費須參照合約的總金額按比例計算。若消費者以非現金方式一筆過付款，商戶在退款時，可扣除該交易總金額3%作行政費；以非現金方式分期付款，商戶則可扣除上限爲5%行政費。

針對商戶未作出取消合約退款安排，當局指出，會通過宣傳和公眾教育，鼓勵消費者以其他方式排解糾紛，如要求消委會作出調停等；海關調查懷疑個案後，亦可發出執行通知要求糾正。商戶若對此有異議，亦可向行政上訴委員會上訴，違反執行通知屬於刑事罪行，一經定罪可處罰款。