【冷靜期】諮詢文件最快本周推出　報道：將諮詢合約最低交易銀碼

消委會去年發表有關消費者「冷靜期」研究報告，建議政府就健身、美容及「時光共享」3個行業引入強制冷靜期。根據《星島日報》報道，就設立強制冷靜期的諮詢文件，最快於本周推出，並展開3個月公眾諮詢。 據報道，當局將會就是否同意立法、訂立合約最低交易銀碼等事宜諮詢公眾。同時，當局明白並非所有行業都適合設立冷靜期，故局方將會諮詢公眾，以確定是否需要就指定服務及產品作豁免。

根據《星島日報》報道，就設立強制冷靜期的諮詢文件，最快於本周推出，並展開3個月公眾諮詢。（資料圖片）

《星島日報》報道，商務及經濟發展局參考多個海外國家，包括英國、美國、內地等經驗，已完成制定設立強制冷靜期諮詢文件，最快於本周公布。報道指出，文件會詳列香港及海外情況、運作安排、豁免情況和罰則等。

海外冷靜期一般由3至14日不等

報道又說，文件將就數個範疇題諮詢公眾意見，例如公眾是否同意設立冷靜期、冷靜期時限、合約價值、合理退款日數，以及是否同意訂立合約最低交易銀碼等。

報道提到，現時海外冷靜期一般由3至14日不等，又稱若為百多元的交易設立予冷靜期，將不合成本。

將諮詢公眾是否需豁免個別服務及產品

報道又指，當局明白並非所有行業都適合設立冷靜期，包括醫生等。報道解釋，由於醫生已受醫委會監管，故局方將會諮詢公眾，以確定是否需要就指定服務及產品作豁免。