鐵鎚猛打的士車身致凹陷洩憤　業界斥白牌車打爛飯碗　促政府取締

應用程式Uber近年進軍香港加入載客市場，惹起的士業界不滿。有的士組織今日（15日）發起遊行，要求政府嚴厲打擊Uber等「白牌車」及取締相關營運平台，以保障業界生計。遊行期間有便衣警務人員在場戒備，有參與遊行的士司機在車頭貼上運輸及房屋局局長陳帆的照片，要求對方下台。 遊行人士最後遊行至律政中心外，用鐵搥猛力敲打兩部的士車身及車頂至凹陷，意指「被打爛飯碗」。

的士業界不滿政府未有大力打擊白牌車。（林若勤攝）

的士司機從業員總會及汽車交通運輸業總工會分別發起遊行，遊行隊伍先於政府總部門外集合，再遊行至特首辦。遊行人士高舉「保障市民安全 維護的士權益」、「Uber白牌車 漠視法紀」等抗議標語，他們又在的士車身及車頭貼上陳帆的照片，不滿陳帆未有籨從法律途徑取締白牌車，要求對方下台。現場觀察，約30多名業界人士參與，有數名便衣警務人員及交通警在場戒備。

工聯會立法會議員郭偉強亦有到場。（林若勤攝）

工聯會立法會議員郭偉強亦有到場。他稱的士司機合法領牌為市民服務，但一直標榜尊重法治的特區政府卻縱容白牌車非法載客取酬，現時白牌車已嚴重影響的士司機生計，更危害乘客安全。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強指，法治是香港的核心價值，盼政府能嚴正執法。行政長官林鄭月娥接過請願信。

要求律政司嚴厲執法

的士業界隨後行至律政中心，有近百人參與，警方沿途開路。到達律政中心時，遊行人士拿出「飯碗」作為道具，狠摔於地上。其後用3個鐵鎚強力敲打一部市區的士及一部新界的士的車頭、車門及車頂至凹陷，車頂燈箱整個脫落，意指遭白牌車「打爛飯碗」。遊行人士本想敲打玻璃，但遭警方以安全理由制止。遊行人士要求律政司嚴厲執法，律政司其後派代表接信，但遊行隊伍未有散去，並在現場為「法治已死」默哀一分鐘。損毀的士則由拖車拖走。