社署與公開大學再合辦護士高級文憑課程　共230個名額　9月開學

醫療人手短缺問題依然嚴重，社會福利署與香港公開大學第三年合作，合辦普通科及精神科護士高級文憑課程，提供合共230個名額，學員將於今年9月開學。

社署與公開大學合辦護士課程，提供共230名額。（資料圖片）

社署發言人指，訓練課程分為登記護士（普通科）和登記護士（精神科）兩個範疇，由香港公開大學提供以上課程。當中「普通科護理學高級文憑」課程提供共200個名額，「精神科護理學高級文憑」課程提供共30個名額。訓練課程開課日期為9月2日，由大學安排進行相關的臨床實習。

發言人又表示，為鼓勵社福界人士及前線員工，如在社署「先聘用後培訓」先導計劃或「青年護理服務啓航計劃」下成功修畢其兩年制文憑課程；或現時在非政府機構或私營機構提供安老服務、康復服務、家庭及兒童服務、青年服務或感化服務的全職僱員將獲優先考慮。

社署會全數資助學員的學費，但學員須在兩年內完成課程並達至畢業要求，並簽署承諾書，表示願意在受訓完畢後，於提供安老服務、康復服務、家庭及兒童服務或感化服務的社福界非政府機構或私營機構，任職普通科護士或精神科護士，為期不少於連續兩年。學員若違反以上承諾，則須向社署退還學費。