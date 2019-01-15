【派錢4000簡介會】申請難倒區議員　新移民、留學生有無資格？

政府推出的財政司司長陳茂波在去年3月公布，斥資約110億元推行關愛共享計劃，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4,000元，並將於下月1日至4月30日接受申請。 4,000元並非人人有份，有關注團體今日（15日）在首場計劃簡介會上代市民提出疑難，包括去年底前未正式獲取港人身份證的新移民是否受惠；新移民妻子能否借用港人丈夫的住址證明；海外留學生能否加入領錢大軍？

政府將派發的4000元並非人人有份，不少市民對自己是否受惠者、如何申請等，都存在不少疑問。（資料圖片）

在職家庭及學生資助事務處今日下午舉辦首場簡介會，現場解答立法會議員、區議員及非牟利團體對關愛共享計劃的疑問。簡介會上，政府代表先介紹填表及申請資格的常見問題，其後預留約半小時供約百名出席者提出對計劃的迷思。

新移民可否用香港丈夫住址證明？

出席者之一的東區徐子見區議員辦事處社區工作主任Cindy表示，答問環節提出的問題尚算溫和，多數問題是關於差餉及入息。她憶述，有人在會上替新移民問到：如新來港人士在2018年12月31日已申請香港身份證，但未正式領取，是否仍受惠於計劃？以及如太太持單程證來港，暫未有住址證明，能否借用丈夫的住址證明？

她引述政府代表回覆指，如新移民在去年底前已申請香港身份證，則符合港人資格，但最理想是在獲取香港身份證後30日內，補交相關證明文件；至於住址證明，政府代表解釋，新移民可借用丈夫住址證明，但需同時出示香港身份證及結婚證明。

內地有祖屋有無資格？

此外，Cindy稱有人在會上問及，若申請者父母持有內地祖屋，而申請者是遺產受益人，但在香港沒有持有物業，是否仍受惠？她引述政府代表回覆指，只要申請者目前非祖屋持有人，在港也沒有物業，已符合申請資格。

港人留學生也能領取4千元？

至於港人留學生是否同樣受惠？Cindy指，政府代表解釋，只要留學生擁有港人身份，完成學業後會回港生活，則可領取4,000元，但沒有進一步解釋是否所有留學生都能受惠。其他會上關注問題還包括申請表是否有電子檔，一個信封能否附上多份申請表等。

《香港01》記者在上周也向多名區議員查詢市民對派錢計劃的常見問題，普遍是關注申請資格、時間及方法，有市民更以為申請方法與上一次政府派發6,000元的做法一致。有區議員亦稱，部分市民疑難好難答，例如何時才能真正收到4,000元？與伴侶共同擁有物業，是否不符合申請資格？要交差餉是否仍符合申請資格等。