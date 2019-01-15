教大STEM學科推彈性收生　核心科「失手」仍有取錄機會

八間資助大學相繼修改下學年收生策略，香港教育大學2019/20學年有14個涉及語文和STEM教育的學科將會實行彈性收生，若文憑試考生在個別學科表現優異，但其中一科核心科目（中、英、數、通識）成績稍遜，即比入學門檻低一級，仍可獲面試及取錄機會，盼最少來年取錄到10幾位這類「失手」學生。教大強調改動並非衝擊「3322」收生制度，但期望彈性收生方法，能為在體育、藝術及STEM學科有天賦表現的學生提供升學前景。

教大下學年有14個課程將會彈性收生，若考生在個別學科表現優異，但在核心科目稍遜，仍可獲面試及取錄機會。（胡家欣攝）

教大教務處高級助理教務長（入學及策劃）姜瑞麟透露，若核心科目失手，但其他科目表現出色的學生，想獲得面試機會，在JUPAS選科時，把教大放在選科首選，是重要的考慮因素，否則未必會有面試機會。

另外，教資會每三年為八大進行一輪學術規劃，院校亦會因應政府社會人力規劃估算而調整學科學額。

行政會議上月通過新一輪2019/20至2021/22學年向資助大學的撥款建議及學額指標，教大不少小學STEM課程獲大幅增加學額，例如小學教育榮譽學士（數學）就由去年15個增加至70個，增幅達三倍。不過，教大中史及西史教育的課程學額則會大減，由每年合共54個，改為中、西隔年開設課程，每年十個名額。