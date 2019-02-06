【豬年2019】大花白豬賀歲宣揚低碳生活　嘉道理農場：豬肥卻不蠢

港人嗜食肉食，其中以豬肉為甚，但往往都是「只吃過豬肉，未見過豬行路」。上個世紀興盛的本地養豬業，在這個世紀頭便逐漸式微，連曾經最受歡迎的本地豬種「大花白」也幾乎「絕跡江湖」。為了讓市民認識本港農業那些年，嘉道理農場暨植物園多年來一直飼養着數隻「大花白」，這幾隻豬亦是農場內的明星，吸引了不少市民前來。 適逢農曆豬年，香港01記者也入豬舍探訪了全香港唯五隻「大花白」，牠們吃好睡好，健康活潑，見到生人來到，竟八掛地查探；照顧牠們的農場工作人員更表示，豬豬們非常注重飲食的營養均衡，定期會接受訓練：「（大花白）智商相當於4、5歲的小朋友！」

01記者入豬舍探訪全港惟五隻「大花白」食，豬豬們見到生人來到，竟「探頭探腦」想要八卦。（張浩維攝）

大花白來自韶關 成嘉道理「教育大使」

嘉道理農場創立已經逾60年，並在1995年時轉型成為嘉道理農場暨植物園，發展動植物保育及有機耕作，致力使大眾與環境和諧並存。園內五隻「大花白」於2013年經由廣東韶關送到香港，一到來便人氣大旺，農場同時委任牠們成為「教育大使」，向大眾傳遞「少食肉」的低碳生活方式。

「大花白」於2013年經由廣東韶關落戶到香港，一到來便人氣大旺，農場同時委任牠們成為「教育大使」，向大眾傳遞「少食肉」的低碳生活方式。（張浩維攝）

香港唯五隻「大花白」：曾代表本地養豬業巔峰

「大花白」豬如今在市面已不多見，曾經卻是香港最受歡迎的豬種之一。在1980年代，香港有近4000個豬場，年產量達到80萬隻，不少農戶都飼養大花白。嘉道理農場暨植物園高級永續農業主任譚業成表示，以豬的品種來說，「大花白」算是脂肪含量最高的，是名副其實的「肥豬豬」，在5、60年代的香港，最受港人歡迎，香港的豬場飼養的9成豬品種都是「大花白」！

嘉道理農場暨植物園高級永續農業主任譚業成在農場工作已經超過10年，一路看着豬豬們長大。（張浩維攝） 養大花白不止為觀賞 更為保留基因多樣性 當年的香港，物資沒現在那麼充裕，即使大花白油脂較多，但豬油是當時不少人的常用食材甚至美食，但時至今日，本港物質不再缺乏，人們亦不再「缺油水」，開始追求起健康飲食，全世界的豬場都不再大規模飼養「大花白」。且香港豬農業逐漸走向式微，本地豬場只剩43個，年產量不到10萬隻，「大花白」在香港更早已絕跡。因此，嘉道理農場接受廣東省板嶺原種豬場的捐贈，將曾見證香港豬農業巔峰的「大花白」重新帶回香港。 譚業成主任表示，曾稱霸本地養豬業的「大花白」已經不再大規模飼養，但仍應將其保留，以確保基因的多樣性；尤其是各豬種對病毒疫症抵抗力不同，如果全世界只剩下某幾種豬種，大規模瘟疫襲來時，一旦「中招」極易造成糧食危機。

剛剛用餐完畢的豬隻。據工作人員透露，比起新鮮蔬菜，豬隻更喜歡吃豬飼料，因而吃起來更加全情投入。（張浩維攝）

一日兩餐 每週訓練 農場大使很忙

現時農場內五隻「大花白」兩公三母，都有着自己的名字，且具港式特色，分別為「包囝」、「奀豬」、「蘇兒」、「嫣嫣」及「小蕎」，每個名字都有不同的含義。比如「嫣嫣」性格溫和可愛，於是用了一個女仔的名字；「包囝」則面孔黝黑，很像公正廉潔的包公，則借用一個「包」字。

訪客們可以透過豬舍外的指示牌進行一一對號入座。嘉道理農場的永續農業主任蘇文敏透露，嘉道理的五隻豬每日食兩餐，包括大約600克蔬菜及400克豬飼料，比起豬場豬隻分量較小，這樣做是遵循獸醫意見，刻意控制食量，以求豬隻不要因過肥而在活動時傷及關節。

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記者探訪時，農場正在為「奀豬」進行訓練，只見農場工作人員一邊會發出口頭指令，比如「奀豬，耳耳」「奀豬，拮拮」，並輔以響片發出「啪啪」聲，每當奀豬配合時，工作人員還會餵提子、香蕉作為獎勵。這樣的訓練，農場每周會進行一次，包括「摸腳」、「摸耳仔」及「拮針」，模擬獸醫檢查的流程，以確保在真正檢查時都是「乖豬」。

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農場主任：豬年切忌衝動買豬回家當寵物

雖然俗話說「豬咁蠢」，但蘇文敏告訴01記者，豬的智商大約可以達到4、5歲兒童的程度，在動物界算是相當聰明，「其實系『豬咁醒』」。她並舉例，這幾隻「大花白」非常注重住所的清潔，早上即使尿急，都會忍到工作人員打開豬舍閘門，在外面解決問題。

蘇文敏憶述，幾隻豬入農場時只如幼犬般大小，「用手就可以拎到」，如今養到過百公斤，感覺「都好神奇」，有時自己放長假歸來，都會第一時間來探望牠們，掛念豬隻的生活狀況。五隻「大花白」還是農場的教育大使，呼籲港人過「少吃肉」的低碳生活。

五位大使人氣頗高，有些市民甚至一年要來探望牠們數次，並用相機主動記錄幾位大使的成長變化。譚業成主任也提醒市民，豬年將至，豬隻樣子得意，但切忌衝動購買，回家當寵物；飼養寵物是責任，要三思而後行。

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譚並向公眾發出邀請，市民可以前來嘉道理農場暨植物園探訪豬舍，一睹「豬行路」的景象，不過，農場從農曆年三十至年初四將不對公眾開放，想要前去的市民要提早做好規劃。