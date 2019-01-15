尖沙嘴星光大道本月31日重開　農曆新年煙花匯演有新觀賞位

尖沙嘴星光大道翻新工程進行多年，已接近竣工，將於本月31日重開，市民今年年初二（2月6日）晚外出觀賞豬年賀年煙花匯演，可以有個新選擇。深受旅客喜愛的巨星掌印，會重置在近岸的欄杆上，想觸摸巨星掌印，不用再踎低，也可減免以往遊人踎低拍照時阻路情況；同時，星光大道入口旁的表演舞台亦會保留，但日後有興趣人士則需要先申請才可表演。

尖沙嘴星光大道翻新多年，將於本月31日重開。（新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛IG圖片）

鄭志剛IG搶先發放三張相

星光大道自2015年便暫停開放，展開翻新工程，本月31日起將會重新開放，適逢在農曆新年前重開，即是市民可以趕及觀看年初二的煙花匯演。工程由新世界發展負責，工地仍然圍封，不過新世界執行副主席兼總經理鄭志剛近日在個人IG上，搶先發放三張圖片，讓公眾先睹為快。

深受歡迎的巨星掌印改置在木製的扶手欄上。（新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛IG圖片）

同時，深受市民及旅客喜愛的巨星掌印，將以全新面貌示人，新設計改置在木製的扶手欄上，而不再放置在地上，相關措施可減少遊人踎下拍照時阻路，使通道更順暢。新的巨星掌印是用以往的「模」再新製造出來，較以往更為堅固。

李小龍銅像再不能任摸

同樣受歡迎的李小龍銅像會加入特別的流水階梯設計，以分隔開遊人和銅像，以後遊人不可以再隨意觸摸銅像。另外，星光大道入口旁的表演舞台亦會保留，但有興趣人士需在星光大道重開後，透過申請才可表演。