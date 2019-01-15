79歲老翁涉生日性侵智障女子　主控官：天賜艷遇還是滿足一己性慾

老翁79歲生晨那天，在住所樓下公園結識一名19歲的智障女子，之後二人先後在電梯及後樓梯有親密接觸。老翁因而被控非禮及企圖非法性交等罪名，老翁卻否認指控，案件今（15日）在高等法院開審。主控官在開案陳詞，著陪審團考慮老翁當天的遭遇，是在生日碰上「天賜艷遇」，還是在公園發現智障人士，帶對方到後樓梯「玩」以滿足性慾。

現已80歲的被告LP，在高等法院否認2項非禮及1項企圖非法性交罪。（資料圖片）

女事主將不出庭作供

現已80歲的被告LP，被控2項非禮及1項企圖非法性交罪，指他於2017年10月15日，在粉嶺祥華邨祥頌樓的升降機內和某層的梯間非禮女事主X。此外，被告涉於同日在該層的梯間，企圖與屬精神上無行為能力的X非法性交。

控方開案陳詞指，X於案發時19歲，惟智商等同6歲零4個月的人士，屬輕度弱智。因其智商問題，將不會出庭作供。

被告涉在電梯及後樓梯侵犯事主

案發日為被告生日。他於當天在居住公屋樓下的公園，與素未謀面的X搭訕，「媾下佢」。被告和X之後乘搭升降機，待他人離開後，被告以自己的陽具頂X的臀部。

兩人之後到某層的後樓梯，被告攬住神情呆滯的X，並摸對方的胸。被告繼而脫下兩人的褲子，並以自已的陽具「撩」X的私處。被告最後捉住X的手，摸他自己的陽具。

被告被捕後稱「你情我願」

而被告於同月19日因涉強姦和非禮被捕，當時他稱：「我唔承認強姦佢，當時我有摸佢，有用碌野撩佢下面，但都無入到去，而且你情我願」。

控方要求陪審團考慮，被告是在生日當天「天賜艷遇」，或是在公園發現智障人士，帶對方到後樓梯「玩」，滿足自已的性慾。

案件編號：HCCC186/2018