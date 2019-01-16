【新界東北】政府擬向立法會申撥款近500億　下半年開始收地

新界東北新發展區工程即將上馬。政府去年中推出新特惠補償措施，包括放寬寮屋戶的賠償，由上限60萬元增至120萬。發展局將向立法會提交文件，申請第一階段主體工程及其餘詳細發展的撥款，涉款達328.6億。此外，受影響重建戶可獲賠償最多達7.326億，連同其他土地徵用及特惠津貼，約涉款133.35億元。換言之，整個新發展區成本，涉款近500億元。

新界東北新發展區工程即將上馬，預計今年向立法會申請撥款及開展收地工作。（資料圖片）

立法會發展事務委員會將於下周討論古洞北、粉嶺北新發展區的撥款申請。文件披露，第一階段的前程工程費用，即包括地盤平整、擴闊粉嶺公路等基礎工程，以及遷置位於新界北缸瓦甫的警察設施等，總計約328.6億元。

逾4000居民受影響

政府表示，首階段會收回68公頃私人土地及清理約100公頃政府土地，約445個住戶會受影響。而餘下階段則會收回114公頃私人土地及清理133公頃政府土地，約有1062個住戶受影響。而受發展影響的古洞北及粉嶺北村民，所發放的特設現金津貼費用最多為7.326億元，另整體土地徵用及其他特惠津貼為133.35億元。當局預料收地及清拆工程將影響約4200人。

此外，當局估計約有443戶受影響業務經營者，約涉及1160人，將向對方發放特惠補償及安置安排。

新界東北預計於2023年首批居民入伙，整項工程至2031年完工，料合共可提供約7.2萬個單位，是本港中長期主要房屋供應來源，當中，公私營房屋比例為7：3。當局預料收地及清拆工程會在今年下半年展開，計劃亦會進入施工階段。