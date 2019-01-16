【飛來橫禍】南昌公園工程傷老婦致爆眼　劉江華不回應事件

《香港01》今早（16日）報道，一名66歲婆婆上周四（10日）在深水埗南昌公園的休憩涼亭，遭康文署園藝工程的小型起重吊鉤擊中面部，導致右眼晶體脫落、永久失明。康文署表示正全面調查。 記者今午在立法會，就意外向民政事務局局長劉江華查詢，他逕自急步離開，未有回應。

劉江華（左）今午離開立法會會議廳時，對記者提問不作回應，逕自離開。（楊凱力攝）

婆婆留醫 驟變失明 劉江華未回應

記者今午在立法會會議廳外，向完成發言離場的劉江華查詢有否關注導致婆婆失明的意外，工人當時有否按安全指引開工。走在最前的劉江華，向後望示意下屬應對記者，然後繼續前進離開立法會，而其下屬則回應記者稱，「你已經入咗Q（書面查詢）」。

上周四意外發生後，康文署回覆《香港01》查詢，確認涉事工人為署方職員，當時正進行園藝工作。康文署表示非常關注該意外事件，並正全面調查，又指由於傷者親屬已提出索償，署方會按照民事索償程序跟進。

在意外中受傷的程婆婆，目前仍在留醫。她的家人認為康文署推卸責任，希望署方能提供較好的醫療環境及心理輔導。程婆婆的丈夫指：「身體傷害固然好重，因為失去了一隻眼，心靈上創傷也好難補救。」他又補充：「今日我太太出事，將來如果還做得不好，或有更多人遭殃」。