【飛來橫禍】南昌公園小型工程無圍封　誤傷老婦爆眼永久失明

康文署轄下公園近日發生流血事故。上周四（10日）一名66歲的婆婆在南昌公園休憩涼亭遊玩時，被康文署園藝工程的小型起重吊鉤擊中面部，當即流血不止，送院後被告知右眼晶體脫落、永久失明。 事主丈夫當時目擊整個過程，他批評署方事後未有足夠支援。協助事主的深水埗區議員梁文廣，批評康文署進行工程未有圍封，令市民置身危險。 康文署回覆稱，涉事施工者為署方員工，目前正對事件全面調查中。傷者親屬已向署方提出索償。

72歲的陸先生稱，1月10日上午，他與66歲的太太程婆婆像往常一樣來到南昌公園，程婆婆與幾位好友在兒童遊樂場旁的休憩涼亭一同唱歌，陸先生則在不遠處運動，不料太太飛來橫禍。

1月10日，66歲的程婆婆於南昌公園遊玩時，被康文署施工工程中的鐵鉤擊中面部。（受訪者提供）

站在長凳後被鐵鉤擊中 「 血噴出來！」

10時左右，兩名身著康文署藍色制服的工作人員在涼亭附近施工。陸先生稱，她們將裝有鐵鉤的繩索綁到涼亭支柱上，試圖拉起幾米外嵌入泥土的角鐵，當時周圍無被圍封，有路人曾問施工者是否需要閃避，對方表示不需要，「很快可搞掂」。

「點知兩條鐵枝，一條就拉開了，另一條就出問題，拉力太大，繩子斷了就反彈，打中我太太。」他當時發現太太已倒地，他立即衝過去，「滿面鮮血，個眼有血出，個鼻有血出。我搵張紙巾按都按不住，血噴出來！」陸先生至今心有餘悸。

面部多處需縫合 右眼永久失明

陸先生表示，程婆婆之後兩日在伊利沙伯醫院接受了兩次手術，嘴唇、眼下等五處皮膚需要縫合，「（右）眼球都爆咗，前日醫生說她右眼已經完全失明」，部分眼部組織被取出，兩顆牙齒脫落。

記者昨日（14日）在伊利沙伯醫院外科病房見到程婆婆，程婆婆的右眼已摘除紗布，但仍腫脹無法睜開，左眼則能微微打開，女兒陸小姐站在床邊餵食白粥，程婆婆不斷流淚，稱「打了好多止痛針」，還是「好辛苦」。當旁邊病床有人探訪，不慎碰到程婆婆床邊的不鏽鋼夾時，程婆婆下意識地向後瑟縮，陸小姐告訴記者，媽媽現在很害怕有東西彈出來。

事主程婆婆在今次意外事故中兩顆牙齒脫落，亦通過手術取出受傷的右眼晶狀體 。（鄧天傲攝）

事主冀轉私院休養 家人籲康文署跟進

據知，1月12日曾有康文署職員到院探望，對事故表達歉意，惟當程婆婆兒子Ken問及現階段有沒有任何支援給事主一家，對方就表示無。

程婆婆家人認為康文署推卸責任，希望署方能提供較好的醫療環境及一些心理輔導。陸先生指：「身體傷害固然好重，因為失去了一隻眼，心靈上創傷也好難補救。」他又補充：「今日我太太出事，將來如果還做得不好，或有更多人遭殃」。

程婆婆的右眼已摘除紗布，但仍腫脹無法睜開，不斷流淚，稱「打了好多止痛針」，還是「好辛苦」。（受訪者提供） 律師： 當事人應起訴康文署索償 香港保險專業人員總會會長張偉良分析，該工程如由康文署員工操作，且施工過程有過失，如未能按指引圍封現場、貼出警告等，康文署應賠償損失。梁永鏗律師則表示，不論施工者是否為康文署職工，事主在康文署轄下公園受傷，應向康文署提起民事訴訟，要求賠償。 經民聯深水埗區議員梁文廣正跟進事件，表示「很驚訝」，「原來你做工程是不需要圍封，不需要安全措施，令市民置身危險中」。他認為，康文署應主動向市民提供幫助及處理賠償事宜。

事發的休憩涼亭前便是遊樂場，深水埗區議員梁文廣指，如此施工卻不圍封實在危險。（梁祖饒攝）

康文署：施工者為署方職員

康文署回應《香港01》查詢，指涉事施工者為署方職員，當時正進行園藝工作。康文署表示非常關注該意外事件，並正全面調查。由於傷者親屬已提出索償，署方會按照民事索償程序跟進。

警方表示，於1月10日上午約10時接獲報案，姓程女子休憩時因進行中的工程意外致臉和眼受傷，事件列為「有人意外受傷」。

記者後重返現場，發現起重裝置的鐵鉤及泥土下的鐵角已被移去。有目擊事故的街坊指，康文署職員當時在涼亭數米外的樹木旁邊進行工程，起重裝置與站在長凳後的程婆婆相距約兩米。發生意外後，街坊指未見涉事員工再來公園工作。