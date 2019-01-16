【小一統一派位】世襲生續蠶食名校學額　沙田圍呂明才遭蠶食27位

小一統一派位選校程序將於下周六（26日）及周日（27日）開始。教育局今日（16日）公布《2019年度統一派位各小一學校網選校名冊」》，雖然今年既無「龍年效應」、適齡學童人數開始大跌、雙非學生數目亦大減，惟「世襲生」繼續蠶食部分名校統一派位的學額。 《香港01》統計各區統一派位學額，當中浸信會沙田圍呂明才小學超收27名「世襲生」；其次為油麻地天主教小學(海泓道)，超收20名「世襲生」。

教育局今日（16日）公布《2019年度統一派位各小一學校網選校名冊」》，「世襲生」繼續蠶食部分名校統一派位的學額。（資料圖片）

根據目前小一收生制度，在自行派位階段，若有在學學生的兄弟姊妹報讀同一學校，相關學校必須取錄；若相關「世襲生」人數超出自行學額，學校就必須動用統一派位學額取錄，因而出現「蠶食」情況。

按照教育局早前預計，2019/20學年小一適齡學童人數，料較本學年，即2018/19學年減逾8,000人，至5.73萬人。

根據《2019年度統一派位各小一學校網選校名冊」》，在九龍城名校網（41校網），區內9間小學繼續出現「世襲生」蠶食統一學額的情況，當中中華基督教會基華小學(九龍塘)超收12名「世襲生」；其次為華德學校，超收11名「世襲生」（見下表）。

至於其他區份的熱門學校，位於第91校網的浸信會沙田圍呂明才小學及浸信會呂明才小學，分別超收27名及15名「世襲生」。而位於第31校網的油蔴地天主教小學（海泓道）及油蔴地天主教小學，則分別超收20名及19名「世襲生」。

在新界西北地區，位於第70校網的屯門官立小學超收19名「世襲生」，而天水圍天主教小學亦超收10名（見下表）。