【小一統一派位】跨境專網學額減逾6成　黃大仙、葵青學校不入網

今年9月升小一的學生，須於下周六及日（本月26及27日）辦理選校手續。教育局今日（24日）公布選校名單，由於新學年的適齡小一學童出生時，政府已實施「零雙非」政策，在跨境學童人數急跌下，提供予跨境生的學額大減超過6成至780個；而跨境學童專網內的學校數目亦由131間減至120間，而以往有參加屬專網的黃大仙及葵青區小學亦不在名單內。 有過往曾加入跨境生專屬校網的學校指，高峰期曾開設6班小一，然而隨學生人數減少，預計2019年9月小一級收生，或由現時4班再減至3班。

2019學年的適齡小一學童，出生時港府已實施「零雙非」政策，故「雙非」學童基本上已不復存在，令跨境學童人數比去年急降，連帶專屬校網學額大幅減少。（資料圖片）

2019學年的適齡小一學童，較2018學年減逾8,000人，至5.73萬人；再加上該批學童出生時，港府已實施「零雙非」政策，故「雙非」學童基本上已不復存在，令跨境學童人數比去年急降，因此教育局早前公布指，原先指定的8個跨境校網，所有學校小一班級每班須提供最少2個學位予跨境學童，縮減為最少1個。

專屬校網學額由2018學年2156個 減至2019學年780個

按今日新出版，適用於居於內地兒童的2019年度統一派位選校名單，專屬校網學額大幅減少，由2018學年的2,156個，減至780個，當中大部分學校在統一派位提供予跨境生的學額均減少。只有屯門的「香港紅卍字會屯門卍慈小學」、沙頭角的「福德學社小學」及「沙頭角中心小學」，以及上水的「東莞學校」及「石湖墟公立學校」提供跨境生的學額有所增加。

其中學額減幅最多的三間學校，分別是「粉嶺官立小學」，以及位於屯門的「伊斯蘭學校」和「世界龍岡學校劉德容紀念小學」。粉嶺官立小學2018學年的跨境生統一派位學額為16個，但暫定2019學年僅有3個；而屯門兩間小學均由2018學年的133個學額，大減至2019學年的33個。

原有的黃大仙區及葵青區合共10間小學將不再在跨境生可選的名單之內。

青衣區學校預期校內跨境生減 新學年只設3班小一

其中為於青衣的荃灣商會學校，過去曾調撥學額，加入專為跨境學童而設校網，然而隨着跨境學童人數減少，學校不再在2019年跨境校網名單之上，校長周劍豪指，高峰時期小一級跨境生及本地生人數比例為6：1，即全級有120名跨境生及20名本地生，並開設6班小一；但已逐漸減至3：1開設4班小一；他預計2019年9月入學生，將全數為本地生，若可開設3班。

他指，預計收生人數會減少，但仍抱樂觀審慎態度，而且學校新設不少活動教學法以吸引家長，因此仍有信心，即使學生減少，對學校影響不大。

另外，因應港珠澳大橋在去年10月開通，居於珠海或澳門合資格申請兒童或會經大橋到港上學，教育局把部份在東涌校網的學校，加入跨境生專屬校網，以應付新增的小一學額需求。