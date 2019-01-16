女子涉庭上擲幣案　保安員稱見硬幣感害怕　被告質疑：見毫子都驚

中年女子賴容疑因不滿法院裁決，早前在上訴審訊期間，涉嫌向法官方向投擲硬幣，她今（16日）就普通襲擊罪受審。當時坐在涉案法庭內的保安員供稱，事發時聽到聲響並望過去，發現地上有硬幣才知賴在庭內擲硬幣，她即感到害怕及受威脅，賴容卻質疑為何保安見到「毫子」會驚，保安員回應：「一粒黃豆都可以掟死人。」又指硬幣為硬物，故感到害怕。

被告賴容(前)並無律師代表，盤問證人時頭頭是道。（李慧娜攝）

被告賴容，50歲，否認於去年6月20日在高等法院第四法庭，投擲硬幣襲擊女子朱肖雲。

涉向法官方向擲3個「毫子」

高級保安李有祥供稱，案發當日，即去年6月20日早上約10時，他收到指示稱由於被告在高院第23庭作出滋擾行為，而被告及後去了4庭，故李被指派到4庭監看被告有沒有異常。

他稱抵達4庭時，法庭正處理有關南丫海難的上訴案件，被告當時坐在公眾席。不久後，李看到被告在手袋中拿出物品擲向法官席位置，李隨即著被告離開法庭。李及後在庭內近法官席發現1個5毫硬幣，在法官席旁的保安崗位發現2個1毫硬幣。

之後向另一法庭法官哭訴

李續指，法庭書記事後稱法官下令不准被告再入4號法庭，但沒有指示他報警，但他將事件匯報上級後，上級決定報警。李稱被告接著再到38號法庭，向聆案官龍劍雲哭訴，但龍官表示就被告的案件，他非主審法官，著被告到無律師代表訴訟人資源中心，先與律師會談。

女保安見硬幣感驚

事發時坐在4號法庭內的事主，女保安員朱肖雲表示，她當天因收到指示到庭內，因她得知被告早前在23庭作出擾亂行為，故她會「間唔時望下」被告，及後她突然聽到聲響，起初以為庭內有東西剝落，但循聲音望去，發現地上有數個硬幣，又見另一保安著被告離開法庭，才知道被告擲硬幣，當時她感到害怕及安全受威脅，但她指看到硬幣時才感到害怕。

質疑女保安見「毫子」都驚

無律師代表的被告盤問朱時質疑，為何朱看到硬幣會感到害怕，被告又說：「毫子黎，見到唔應該會驚，正常人見到先唔會驚喎？」朱回應：「一粒黃豆都可以掟死人。」又指毫子為硬物，不知被告會否擲其他更大型物件，批被告竟在如此莊嚴的地方擲物。

自爆不滿法官決定感憤怒

被告又向法庭透露，她曾就一宗人身傷亡個案要求法庭頒下簡易判決命令，但法庭要求她先索取專家報告，她感到不滿及憤怒，故才到涉案法庭擲硬幣，她強調當時向無人位置擲出，而當時保安員一直在監視她，不可能因而感到害怕。

案件下午繼續。

案件編號：ESCC1517/2018