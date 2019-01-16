【流感高峰】九龍醫院、廣華醫院兩病房多6人確診流感　1人仍危殆

繼醫院管理局早前公布，九龍醫院的一個精神科男病房共17人確診甲型流感後，今日（16日）再公布，另一個精神科男病房自1月13日起，再多3名病人證實對甲型流感病毒呈陽性反應，病人情況穩定。九龍醫院累計有兩病房，共20人確診甲型流感。 同樣來自九龍中醫院聯網的廣華醫院，一個內科及老人科病房自1月8日起，亦先後有3名病人現流感病徵，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，其中一名病人因自身疾病而情況危殆。

九龍醫院累計有兩病房、共20人確診甲型流感。（資料圖片）

醫管局於本月14日及15日，先後公布九龍醫院一個精神科男病房，有病人組群感染甲型流感，涉及人數共有17人，年齡介乎49至93歲。

醫管局今日再公布，有另一個九龍醫院的精神科男病房，先後有3名年齡介乎27歲至59歲病人，自1月13日起出現上呼吸道感染徵狀，測試結果顯示3人均對甲型流感病毒呈陽性反應，病人情況穩定。該病房現已暫停接收新症及探訪安排。

而廣華醫院一個內科及老人科病房自1月8日起，先後有年齡介乎43至69歲的兩男一女病人出現發燒及呼吸道感染徵狀，有關測試結果均對甲型流感病毒呈陽性反應。當中兩名病人情況穩定，另一名病人因自身疾病現時情況危殆。

九龍中醫院聯網發言人指，上述個案的病人現正接受隔離治療，院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。