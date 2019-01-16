旺角行人專用區殺街後　油尖旺民政處研拆天眼系統

旺角行人專用區於10年前發生高空飛擲腐蝕性液體膠樽事件，造成多人受傷，政府其後決議安裝天眼閉路電視系統，加強監察及阻嚇。不過，據油尖旺民政事務處向區議會提交的文件，因應旺角行人專用區已終止運作，當局正考慮是否保留在登打士街家樂坊及及豉油街荷李活商業中心天台的閉路電視系統。

旺角行人專用區殺街後，油尖旺民政處考慮拆除天台閉路電視。（資料圖片）

當年安裝費164萬元 保養費增約10萬元

據文件，有關閉路電視於2009年6月起正式運作，安裝費用為約164萬元。保養費由首年的30萬元，至現在逾43萬元，當中於去年有額外7萬元開支以更換系統的老化組件，保養費由地區小型工程 的經常性開支中支付。

警方共申請7次取片 5次獲批

根據有關操作指引，影像記錄會被保留14天後自動刪除。影像記錄只可提取作協助警方調查高空擲物事件之用。警方需提出申請，並經由油尖旺區議會及油尖旺民政事務處的代表組成的審核小組批准，才可獲得有關錄像。由2009年6月至今，警方共遞交了7次影像記錄申請，當中5宗申請被接納，而2宗因不涉及高空擲物事件而被駁回。相當於平均每2年才提取錄像1次。

油尖旺民政事務處建議區議會就是否保留方面，可考慮有關路段已全時間通車，該處人流仍處較高水平，基於公眾安全，暫時保留系統以確保一旦再次發生高空擲物，錄像可協助警方偵查，並維持阻嚇作用。惟認為成本效益亦是關鍵之一，委員可基於財政角度，決定不保留系統。

若區議會決定取消閉路電視系統，油尖旺民政事務處會在獲得機電工程署的拆除費用估算後，隨即交由地區設施管理委員會討論及批出撥款。