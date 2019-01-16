香港順豐拒十字架寄澳門 　指屬宗教物品　本地宗教團體批無理

繼香港文化人梁文道在台灣透過當地順豐寄書回港被拒，有本地宗教團體成員寄一個十字架到鄰近香港的澳門也被拒。 愛心願望樹慈善基金會負責人David表示，今日有教友打算通過香港順豐郵寄心意卡及一個小十字架到澳門，但順豐職員以十字架是「宗教物品」為由拒寄。David認為該做法「無理、無可能咁做審查」，直言「宜家得個嬲字」，也不會再光顧順豐速運。《香港01》正向香港順豐查詢事件，暫未獲回覆。

香港順豐職員因一個小十字架，以「宗教物品」為由拒寄。（受訪者提供）

有教友郵寄十字架到台中同被拒

David接受《香港01》電話訪問時表示，義工團成員今日打算把一張寫有回應祈禱願望的心意卡及一個小十字架，透過順豐速運寄給澳門的「許願天使」，但順豐職員在檢查包裹後，指該十字架是「宗教物品」，順豐不能代寄。

David認為，這個小十字架並非毒品，只是一個小飾品，對於被拒寄感愕然，直言香港順豐不應審查客人的郵寄物品。他又指，上周有教友也透過香港順豐郵寄十字架到台中，同樣被拒，最後透過香港郵政則成功寄出郵件。

翻查香港順豐速運官方網站有關香港進出口件、航空件及陸運件限制，未見「宗教物品」被列為「禁寄品」。

香港文化人梁文道早前表示，從台灣郵寄三本書籍《滾出中國》、《大辯論》及《思想史》回港，卻被台灣順豐以「中國最近對文章及書冊內容有管制」為由拒寄，但其後協助寄件的酒店職員則透過當地郵局順利寄出，質疑台灣順豐員工自行審查快遞。