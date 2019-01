梁文道台灣寄書回港遭順豐拒絕　兩日後透過當地郵局成功寄出

香港文化人梁文道今日(13日)以「順豐快遞的一國兩制」為題在《蘋果日報》撰文,透露上周在台北透過酒店寄書回港,後來獲悉有三本書被負責快遞的台灣順豐指無法寄送,原因是「中國最近對文章及書冊內容有管制」。 他表示,未曾聽聞本港審查郵遞的書籍內容,酒店方面在事發後亦成功透過台灣郵局寄出有關書籍,故此對今次事件感到不可思議,質疑台灣順豐的做法。

梁文道早前透過台灣酒店郵寄書籍,怎料被負責送遞的台灣順豐拒絕,質疑該公司的做法。(資料圖片)

梁文道在文中表示,3本遭台灣順豐快遞拒絕送遞的書籍包括《滾出中國》、《大辯論》及《思想史》,台灣酒店在電郵中解釋,未能送遞原因是「中國最近對文章及書冊內容有管制」,故有關書籍暫存放在酒店櫃檯,待其下次入住時再交還。

梁文道對被拒寄書的做法感意外,解釋指每次都透過同一家酒店安排快遞書籍,但從未發生過類似事件。他在文中提及以《大辯論》為例,指該書早有大陸版(簡體字版名為《大爭論》),來自美國保守派公共知識份子Yuval Levin的英文原著《The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left》,談的是法國大革命時期英國的伯克(Edmund Burke)和潘恩(Thomas Paine)的辯論,屬一場近代西方思想史上左派與右派之爭的根源性事件,對被管制感困惑。

梁文道質疑,「從什麼時候開始,香港也被納入了這套書籍和文章內容管制的系統」。(資料圖片) 事隔兩日酒店改透過郵局寄出3本書 梁文道曾致電酒店查詢,對方稱有關決定與酒店無關,而是順豐意思。他又指,今次快遞酒店沒有選擇過去曾合作的DHL、UPS,而選擇使用順豐快遞,質疑是因為受制於大陸市場。他最後在文中質疑,不知從何時開始,香港也被納入了這套書籍和文章內容管制的系統,又坦言「經過這次遭遇,連我都懷疑,其實『一國兩制』老早就推行到台灣去了。」 梁文道晚上回覆《香港01》表示,當初透過酒店寄出3大袋、約30本書籍,最終只有3本書籍被拒送,直言「好不可思議」。他說,本月7日收到酒店電郵指有關書籍只能暫放酒店,當其表示「急用」書籍時,事隔兩日酒店員工透過當地郵局寄出這3本書籍,估計已送達本港。他又表示,過往未聽聞本港設書籍審查,而有關書籍在本港亦有售,當中一本更設簡體字譯本,質疑台灣順豐員工自行審查快遞。

翻查台灣順豐官網的「違禁品查詢」,列出內地陸路運輸違法禁寄物品,當中關於書籍的內容,僅稱禁寄「含有反動、淫穢或有傷風化內容的報刊、書籍、圖片、宣傳品、音像製品、電腦磁片及光碟等」。

台灣順豐回覆台灣中央社查詢時表示,台灣順豐是港資,不是中國順豐台灣分公司,但回應未說明港資與中國順豐的關係。至於審查訂單部分,順豐回應指依各國海關管制規定處理,「不證實是否處理梁文道個案」。