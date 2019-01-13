梁文道台灣寄書回港遭順豐拒絕　兩日後透過當地郵局成功寄出

香港文化人梁文道今日（13日）以「順豐快遞的一國兩制」為題在《蘋果日報》撰文，透露上周在台北透過酒店寄書回港，後來獲悉有三本書被負責快遞的台灣順豐指無法寄送，原因是「中國最近對文章及書冊內容有管制」。 他表示，未曾聽聞本港審查郵遞的書籍內容，酒店方面在事發後亦成功透過台灣郵局寄出有關書籍，故此對今次事件感到不可思議，質疑台灣順豐的做法。

梁文道早前透過台灣酒店郵寄書籍，怎料被負責送遞的台灣順豐拒絕，質疑該公司的做法。（資料圖片）

梁文道在文中表示，3本遭台灣順豐快遞拒絕送遞的書籍包括《滾出中國》、《大辯論》及《思想史》，台灣酒店在電郵中解釋，未能送遞原因是「中國最近對文章及書冊內容有管制」，故有關書籍暫存放在酒店櫃檯，待其下次入住時再交還。

梁文道對被拒寄書的做法感意外，解釋指每次都透過同一家酒店安排快遞書籍，但從未發生過類似事件。他在文中提及以《大辯論》為例，指該書早有大陸版（簡體字版名為《大爭論》），來自美國保守派公共知識份子Yuval Levin的英文原著《The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left》，談的是法國大革命時期英國的伯克（Edmund Burke）和潘恩（Thomas Paine）的辯論，屬一場近代西方思想史上左派與右派之爭的根源性事件，對被管制感困惑。

梁文道質疑，「從什麼時候開始，香港也被納入了這套書籍和文章內容管制的系統」。（資料圖片） 事隔兩日酒店改透過郵局寄出3本書 梁文道曾致電酒店查詢，對方稱有關決定與酒店無關，而是順豐意思。他又指，今次快遞酒店沒有選擇過去曾合作的DHL、UPS，而選擇使用順豐快遞，質疑是因為受制於大陸市場。他最後在文中質疑，不知從何時開始，香港也被納入了這套書籍和文章內容管制的系統，又坦言「經過這次遭遇，連我都懷疑，其實『一國兩制』老早就推行到台灣去了。」 梁文道晚上回覆《香港01》表示，當初透過酒店寄出3大袋、約30本書籍，最終只有3本書籍被拒送，直言「好不可思議」。他說，本月7日收到酒店電郵指有關書籍只能暫放酒店，當其表示「急用」書籍時，事隔兩日酒店員工透過當地郵局寄出這3本書籍，估計已送達本港。他又表示，過往未聽聞本港設書籍審查，而有關書籍在本港亦有售，當中一本更設簡體字譯本，質疑台灣順豐員工自行審查快遞。

翻查台灣順豐官網的「違禁品查詢」，列出內地陸路運輸違法禁寄物品，當中關於書籍的內容，僅稱禁寄「含有反動、淫穢或有傷風化內容的報刊、書籍、圖片、宣傳品、音像製品、電腦磁片及光碟等」。

台灣順豐回覆台灣中央社查詢時表示，台灣順豐是港資，不是中國順豐台灣分公司，但回應未說明港資與中國順豐的關係。至於審查訂單部分，順豐回應指依各國海關管制規定處理，「不證實是否處理梁文道個案」。