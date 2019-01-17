逾百名電工遭外判拖糧發工潮　估計涉款約三百萬　促公司找數過年

臨近年關，卻接連爆出外判公司拖糧事件。職工盟近日接獲工友求助，位於跑馬地桂芳街賽馬會新會所地盤，有逾百名電工遭外判公司拖欠12月的基本工資及加班費，估計涉及款項約三百萬元。有工友指出，該大判公司曾有拖糧「前科」，憂慮公司會無止境的拖欠薪金，促對方於今天內向工人發還相關欠薪。

香港賽馬會發言人表示，就跑馬地會所工程地盤分判商與工人的勞資事宜，馬會已責成總承判商及分判商跟進相關工人的訴求，務求盡快解決事件。