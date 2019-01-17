逾百名電工遭外判拖糧發工潮　估計涉款約三百萬　促公司找數過年

撰文：文雪萍
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臨近年關，卻接連爆出外判公司拖糧事件。職工盟近日接獲工友求助，位於跑馬地桂芳街賽馬會新會所地盤，有逾百名電工遭外判公司拖欠12月的基本工資及加班費，估計涉及款項約三百萬元。有工友指出，該大判公司曾有拖糧「前科」，憂慮公司會無止境的拖欠薪金，促對方於今天內向工人發還相關欠薪。
香港賽馬會發言人表示，就跑馬地會所工程地盤分判商與工人的勞資事宜，馬會已責成總承判商及分判商跟進相關工人的訴求，務求盡快解決事件。
勞工處職員曾到場了解情況。（文雪萍攝）
職工盟近日接獲工友求助，位於跑馬地桂芳街賽馬會新會所地盤，有逾百名電工遭大判金門建築有限公司（下稱金門）追討款項。據悉，該公司拖欠工人12月的基本工資及加班費，估計涉及款項約三百萬元。
職工盟今（17日）聯同近百名工友到香港賽馬會跑馬地會所門外發起罷工示威，要求外判公司處理欠薪事宜。建築地盤職工總會組織幹事何天忻指出，較早時與金門代表就事情交涉，對方承諾將於下周一（21日）發還拖欠工薪，而工友均表示對外判公司已失去信心，不會接受該提議方案，促對方於今天內清還相關款項。
工友表示對外判公司失去信心，故不接受金門提議於下周一發還欠薪的方案。（文雪萍攝）
去年11月已開始拖欠薪金
工友黃先生指，早於去年11月外判商曾拖欠薪金，想不到事隔一回便舊態復萌，工友曾多次向金門及二判建設工程有限公司追討款項不果。他坦言，自己為家庭經濟之柱，臨近年關，家裹面臨各式各樣的開銷，盼外判公司可盡快「找數」。