失業率連續第九期維持2.8%　羅致光：本地經濟正面臨各種挑戰

政府統計處今（17日）發表最新勞動人口統計數字，2018年10月至12月經季節性調整的失業率為2.8%，至今已是第九期維持在相應水平；而就業不足率就輕微下跌至1.1%。 勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，本地經濟正面臨各種挑戰，政府會保持警覺，密切留意有關發展。

羅致光認為，鑑於本地經濟正面臨各種挑戰，政府會保持警覺，密切留意有關發展。（資料圖片）

政府統計處公布，總就業人數由2018年9月至11月的3,867,200人，上升至同年10月至12月的3,872,600人，增加約5,400人。同期的總勞動人口就維持在約3,978,000人。

而失業人數方面，則由2018年9月至11月的110,800人，下跌至同年10月至12月的105,400人，減少約5,400人。同期的就業不足人數亦由45,900人下跌至44,500人，減少約1,400人。

羅致光評論時表示，勞工市場在去年10月至12月仍然偏緊，而總就業人數按年進一步增長。與一年前比較，大部分主要服務行業的失業情況均見改善。當中零售業和住宿及膳食服務業的失業率跌幅顯著，部分原因是訪港旅遊業持續擴張。

羅致光預料，勞工市場短期內料會維持偏緊，鑑於本地經濟正面臨各種挑戰，政府會保持警覺，密切留意有關發展。