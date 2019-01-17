城規會明審重建明華大廈優化方案　增750資助屋　規劃署不反對　

房協2011年宣佈重建筲箕灣明華大廈，並在去年提交最新申請，就重建提出優化計劃，其中出租單位由3,160個減至2,561個，改為增設750個資助出售房屋，令整體單位數目由4,017個減至3,919個。 城市規劃委員會明日（18日）將審議其申請，規劃署不反對重建的優化計劃，料申請將很大機會獲通過。

明華大廈未來重建發展圖。（城規會文件）

房協前年7月提出修訂經已展開的明華大廈重建項目，並於去年向城規會呈交優化計畫申請。在優化計劃下，整個重建項目將提供3,919個單位，其中2,561個為出租單位、608個為「長者安居樂住屋」單位、750個資助出售房屋單位，預計人口達1.1萬人。

而根據原定的重建計劃，明華大廈會興建共4,017個單位，出租單位為3,160個、857 個長者單位。換而之，在新方案下，整體單位及出租單位數目分別減少2.4%及19%。不過，方案亦加入資助出售房屋單位，每幢高25層。

運房局不反對優化方案

運房局指出，雖然出租單位較原來計劃少，但在重建後，仍有足夠的公屋單位滿足受影響租戶的安置需要，而重建計劃更可提供不同種類的房屋，解決不同人士的居住需要。因此，運房屋表明不反對相關申請。

房協早前就重建筲箕灣明華大廈，提出優化計劃申請。（資料圖片）

收到5份反對意見

相關申請共收到9份公眾意見，反對意見佔5份，其餘4份則無明確表明立場。有反對意見指出，房協減少計劃中的出租單位數目，將無助解決劏房戶的困境，意見認為，房協應減少長者房屋數目。同時，亦有意見指出，重建計劃的綠化空間、泊車位較少。

其中一份公眾意見來自「香港中華煤氣有限公司」。文件指出，重建工程一旦開展，或會影響現時位於柴灣道的天然氣管道，故房協應先進行風險評估，了解其中的潛在風險，並應在設計階段與「香港中華煤氣有限公司」協商，於施工階段提供保護措施。

明華大廈已有半世紀歷史，房協於2011年起宣佈重建，並在2013年開始以「綜合重建模式」分3期發展，第1期預計於2019年竣工，提供960個出租單位。