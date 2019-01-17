男子售賣無註冊減肥藥及鎮痛貼被捕　網上仍有同一產品出售

衞生署今日就銷售未經註冊藥劑製品作出行動，期間一名31歲中國籍男子因涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥被警方拘捕。涉案藥劑製品包括減肥藥及舒緩肌肉疼痛的藥貼，包裝上均以日文標示，且沒有附印香港藥劑製品註冊編號。以上製品均含有受管制成分，可引致血壓、頭痛、皮膚發炎等不同副作用。案件正由沙田區雜項調查小隊負責。 就衞生署公布的圖片所見，涉事舒緩肌肉疼痛的藥貼為舒緩肌肉疼痛的藥貼，仍有多個代訂網站正出售。

一名31歲中國籍男子因非法賣未經註冊藥劑製品被捕。（政府新聞網） 受監管成分多副作用 包括低血壓、頭痛、皮膚發炎等 衞生署跟進一宗市民投訴，發現有人透過互聯網及社交平台，出售用作減肥或舒緩肌肉疼痛的未經註冊藥劑製品，有關產品均以日文標籤，包裝上沒有香港藥劑製品註冊編號。涉事產品中有用作減肥用途的產品相信含有「呋塞米」 （Frusemide）、「瑞舒伐他汀」（Rosuvastatin）或「左甲狀腺素」（ Levothyroxine）；而用於舒緩肌肉疼痛的產品，相信含有「聯苯乙酸」（Felbinac）。上述成分均屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥，受到管制。



以上各項成分均有不同副作用，當中「呋塞米」屬利尿劑，副作用包括低血壓和電解質不平衡；「瑞舒伐他汀」用以治療高膽固醇血症，副作用包括肌肉疼痛及頭痛；「左甲狀腺素」用作治療甲狀腺機能衰退，副作用包括快速和不正常心跳及高血壓；至於三笠製藥消炎鎮痛貼所含有的「聯苯乙酸」，屬非類固醇消炎藥，可外用以減輕疼痛，不適當使用「聯苯乙酸」可引起紅斑及皮膚發炎。

衞生署呼籲即停用

衞生署提醒，含有上述成分的產品只應在醫生指示下使用，並在註冊藥劑師監督下於藥房出售。而「呋塞米」、「瑞舒伐他汀」、「左甲狀腺素」亦屬處方藥物。所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。已註冊的藥劑製品上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署呼籲，已購買並使用上述產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1856室衞生署藥物辦公室銷毀。