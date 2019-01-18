去年221萬港人日本旅行　按年跌1.1%　9月打風瀉得最勁

不少港人愛到日本旅行，但日本去年多災多難，先後經歷德國麻疹、大地震、多個颱風洗禮，當中超強颱風「飛燕」更橫掃關西、四國等地區，大阪關西機場關閉，令不少航班取消。 日本政府觀光局公布最新數據顯示，去年共有3,120萬次外國遊客到訪，較2017年增長8.7%。當中香港旅客近221萬人次，逆市反跌，較2017年輕微下跌1.1%。東瀛遊旅行社執行董事禤國全指出，遊日港人減少，主因是「飛燕」襲日所致。

日本去年經歷多場嚴重風災，影響港人遊日意慾。（資料圖片）

內地訪日旅客增14% 總人次升上榜首

香港人愛旅行，當中日本成熱選之一。根據日本政府觀光局最新數據，去年訪日的港人數字，較2017年輕微下跌1.1%，共有220.7萬人次，位列訪日外地旅客第四位，均多於美國和泰國旅客。首三位最多的訪日旅客依次來自中國內地、韓國及台灣，分別較2017年增加13.9%、5.6%及4.2%，而美國及泰國旅客也分別按年增加11%及14.7%，即首六位只有香港旅客減少。去年訪日內地旅客達到838萬人次，超越韓國旅客成為榜首。

9月遊日港人大減約4萬

細看每月訪日港人人數，跌幅最明顯的是9月，較前年大跌23.8%，減少約4萬人次。翻查資料，該月日本面對25年最強颱風飛燕吹襲，橫掃日本關西大阪和四國地區。關西機場的停機坪、跑道及機場設施因嚴重水浸而被逼關閉，一艘在港口附近的巨型運油船，更被颱風引起的巨浪沖到失控，撞向關西機場連接大阪泉佐野市的大橋，令機場一度變成孤島，本港往來日本的航班延誤或取消，重創日本旅遊業。

不過按月數據顯示，首三位旅客來源地都報跌，但減幅只介乎3.8%至13.9%。

農曆新年及復活節影響首四個月遊日人次

去年1月及4月，遊日港人人數同樣出現明顯跌幅，分別較2017年大跌13.5%及14.1%。至於7月、10月及11月，港人遊日的意慾也較前年分別輕微下跌3.4%、1%及3.3%。升幅最明顯的是去年2月，較前年遊日港人人數躍升26.9%；其次是緊隨其後的3月，較前年增加19%。

去年首四個月的變動，估計與兩個大假有關，即農曆新年在2月中、復活節假期在3月底開始，但2017年農曆新年在1月尾、復活節在4月中，因而出現明顯變動。

禤國全認為，去年遊日港人整體跌幅只有1.1%，「有咁多天災都有咁嘅數字，已經非常不錯！」（資料圖片） 禤國全：颱風襲日打亂港人行程 東瀛遊旅行社執行董事禤國全接受《香港01》訪問時表示，去年9月受到超強颱風「飛燕」吹襲，整個9月的遊日旅行團也大受影響，估計每日影響約3個旅行團，涉及約100名港人。他指，面對突如其來的超強颱風，打亂不少港人行程，需要改期或取消行程，加上當時未知機場何時重開及復原時間，故打消不少港人到大阪旅遊的意慾。 至於1月及4月的跌幅，禤國全解釋，去年農曆新年在2月，復活節假期在3月，對比前年兩個大假期則分別在1月及4月，故在數字上反映旅客減少，但實際上只是假期月份不同，影響客量。

雖然去年整體遊日港人人數減少1.1%，禤國全卻認為，當日本沖繩去年3月下旬起爆發麻疹、大阪6月發生地震、7月水災後再經歷酷熱、9月及10月再遭多個颱風吹襲，整體跌幅只有1.1%，全年約減少2.4萬人，即平均每月只減少約2,000人，「有咁多天災都有咁嘅數字，已經非常不錯！」