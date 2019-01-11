【遊日必備Apps】唔再怕搭錯車蕩失路　四個令自由行變輕鬆的Apps

自由行比跟旅行團自由，但變相不少旅行時遇到的麻煩都要自己解決。這次分享能令旅程變輕鬆放心的4個Apps。

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撰文：啤啤遊日本

雖然剛剛過了前往日本賞楓葉的黃金時間，不過冬季雪國的聖誕節也是另一番必賞美景，對於四季分明的日本，其實每個時段都有種一閃即逝的美麗。

每年都要去幾次日本的香港人可能對日本玩法可能熟過香港，清楚了解東京蜘蛛網般的鐵路線，但可能未必知道香港南港島線有什麼站。希望以下分享的幾個旅行好用Apps小工具，幫到大家「煩少啲啲，開心啲啲」地旅遊日本吧！

1．全能的旅行小管家－Google Trips

《Google Trips》是Google約於2016年推出的旅行小工具，定位為一個隨身的「旅行小管家」，由於大部分人訂住宿機票時都會使用Gmail作為聯絡之用，因此《Google Trips》便可以幫上手了。

其實它還有其他計劃行程和尋找餐廳等功能，不過上述兩個功能我認為比較用得着。不過《Google Trips》也不是萬能，在日本旅遊方面，由於它暫時只有英文版本，因此尋找景點時比較不便，一串串譯音辨識時比較困難，也較難明白景點介紹的歷史資訊。若預訂住宿和酒店時曾作出更改或取消，有時在Reservation也會較為混亂，因此要小心留意。

《Google Trips》（作者提供）

2．輕鬆尋找喜愛縣份和景點－是日日本

《是日日本》是一個專門幫旅客尋找適合出行縣份和景點的小工具，除了齊集日本眾多都道府縣外，亦有收藏多達2500個景點，不用再辛苦地爬文找景點，介面亦非常簡潔，重點是繁體語言！不再只對住一堆日本拼音一頭霧水了。《是日日本》內以tag的形式為景點分類，所以較容易點選適合自己的主題，部分偏門的喜好也有收納，例如「#建築大師」、「#日本傳說」、「#明治維新」等，更會因㨂選的tag排列推介縣份，非常適合前往日本深度遊的朋友。

《是日日本》（作者提供）

3．日本天氣專家－Tenki.jp

《Tenki.jp》是一個日本天氣App，功能齊全之餘，介面非常簡潔易用，設計亦非常出色。眾所周知日本天氣預測非常準確，所以安排未來一兩日行程時便極具參考價值。

《Tenki.jp》（作者提供）

4．交通出行一手掌握－乘換案內

《乘換案內》是一個覆蓋全日本的鐵路出行小工具，雖然只有日文版本，但對於普通使用也是可以的。

《乘換案內》（作者提供）

其實有時到達當地的旅客服務中心會發現當地也有專為旅客而設的出行Apps推介，我也試過下載使用，感覺也是非常不錯，大家不妨可以體驗一下！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「下載後令旅程輕鬆方便！日本旅行必備好用APPS」​】

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