「西環可疑人」跟蹤女童返家　之後到女廁自慰至高潮　認遊蕩候判

任油站職員的青年聲稱見一名8歲女童後色心起，尾隨她至西環一大廈，並試圖以200元誘女童「返屋企玩」，女童大驚及逃去，青年被捕後稱：「我無搞佢，淨係打飛機。」他承認自己尾隨女童期間，曾躲在大廈繼續自慰，並自爆最後到女廁內自慰，終達至高潮。青年今（18日）於東區裁判法院承認一項遊蕩導致他人擔心罪，案件押後至本月31日判刑。

被告沈天韋（中）承認跟跟蹤女童到其家門，然後到後樓梯自瀆。（資料圖片）

被告沈天韋（22歲），承認於去年12月5日，在‪西營盤德輔道西均益大廈內遊蕩，導致女童X合理地擔心自己的安全或利益

曾以200元利誘女童上家

案情指，事發時8歲的事主於去年12月5日返家途中，發現被告形跡可疑，及尾隨她至大廈大堂位置，事主及後回家，換下衣服後打算去便利店，但出門即看到被告在後樓梯，被告向她說：「我俾200蚊你，你跟我返屋企玩。」事主大驚並逃至便利店。其後，事主回家後告知母親此事，終由事主父親報警。

警方透過閉路電視找到被告，並於2日後拘捕他，他當場被警誡後說：「我果時淨係跟住個女仔，我無搞佢呀，淨係自己打飛機咋，比次機會我。」

警誡下爆在女廁內自忍終達高潮

被告在錄影會面承認當天色心起，故尾隨事主到涉案大廈，事主返家中後，他在大廈內的男廁戴著安全套自慰2次，又在男廁外自慰，但此時因看到另一女士而嚇到，故他跑至後樓梯，然後他看到事主從住所走出來，遂上前問她「可唔可以跟我返屋企玩遊戲」，事主拒絕後離去。

不過當時被告仍然勃起，被告接著又返回男廁自慰了一分鐘，及後在女廁內自慰，終能夠高潮。大廈閉路電視拍攝到被告在後樓梯自慰。

辯方求情指，朋友不多，相信事件因被告心理及社交問題而起，並將會尋求專業協助，對事主及其家人感到悔疚，被告無意圖傷害事主，裁判官質疑，被告有沒有想過事件對事主的心理成長，比皮肉傷害更大。

裁判官先替被告索取心理報告、精神科報告、勞教中心報告及背景報告，案件押後至本月31日判刑。

案件編號：ESCC2998/2018