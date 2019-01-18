新地西貢十四鄉項目倍增至9,500個單位　申請獲城規會通過

新鴻基地產去年與政府就馬鞍山西沙公路西貢十四鄉超大型住宅項目達成補地價協議，涉及金額達159億元，佔地76.4公頃。新地早前向城規會申請增加住用樓面面積，同時住宅單位由4,930個，倍增至9,500個。城規會今日（18日）開會審議其申請，最終獲得在有附帶條件下批准，將成為近年最大型的發展項目。

新地十四鄉發展項目共涉及9,500個單位、 46座住宅大廈。（城規會文件）

建築物高度加七層至達31層 居住人口或達1.5萬

新地早前向城規會提交文件，申請將住用總樓面面積增加近2成，建築物高度由原先的24層增至31層，而住宅單位更大增近一倍，由原先的4,930個，增加至9,500個，平均單位面積約為600平方呎，將來居住人口最多可達1.5萬人。

不過，當時有當區居民憂會令西沙路出現逼爆情況，亦有環保團體擔心會或威脅附近生態價值較高的紅樹林。新地於申請文件中提及會擴闊西沙路成雙線雙程行車、加建行人天橋等，以應付因發展項目而增加的交通流量。

發展項目鄰近多條村落，當時有居民擔心會為交通帶來負荷。（資料圖片／吳煒豪攝）

反對意見憂加重交通負荷

而早前城規會亦接獲多份反對意見，主要認為西沙路的交通配套飽和，擔心將進一步加重交通負荷。不過規劃署認為，項目申建的建築物高度、生態、樹木保育計劃和道路改善工程等，均符合城規會指定要求。最終獲得城規會在有附帶條件下批准。

申請獲通過，意味著將成為近年最大規模的發展項目，單一項目的住宅數量已迫近沙田第一城及黃埔花園的逾萬個單位。