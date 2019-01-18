文子星引渡案　6月先就是否有足夠罪證聆訊　料需時10天

印度裔重犯文子星（Ramanjit Signh）涉嫌在印度策劃恐怖活動，印度政府要求將文引渡回印度，案件今（18日）在東區裁判法院提訊，裁判官定於今年6月4日，先就是否有足夠證據證明文涉及相關罪行，及是否有足夠理據繼續拘押文，料需時10天，若法庭終決定有理由繼續拘押他，特首便可決定是否下達移交令。

文子星出庭，警方續有加強法庭保安，並以鐵甲威龍將文押到法庭。（資料圖片）

文在港所涉案件已被撤控及脫罪

印度裔男子文子星(Ramanjit Singh)，29歲，早前被國際刑警發出「紅色通緝令」通緝，他之後因涉及一宗在香港發生的搶劫案，於今年2月在港被捕。事後其搶劫罪被撤銷，而他所涉及另一案的處理贓物罪，亦已被裁定罪名不成立。

控方須呈交涉及文的罪行列表

印度政府稱文子星在當地干犯罪行，要求引渡他回國受審，辯方今要求控方提供列表說明，有關罪行在本港法例下屬何種罪行，及提交就拘押聆訊的書面陳辭。法官下令控方須於拘押聆訊前6周提交罪行列表，並於聆訊前4周提交書面陳辭。

有足夠證據證明罪行可下移交令

根據《逃犯條例》，若法庭在拘押聆訊中裁定有足夠證據證明所指罪行，決定拘押有關人士，行政長官便可以決定下達移交令與否。

案件編號：KCMP139/2018