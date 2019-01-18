巴士司機涉姦親女案　女兒問為何不搞媽媽要搞我　父：唔得呀？

巴士司機涉於親生女兒11歲起，多番在住所性侵對方。他涉對女兒上下其手，和以自已的陽具磨擦對方的私處，更涉兩度強姦女兒。女兒曾質問父親：「點解唔搞媽咪，搞我？」惟父親反問：「唔得呀？」父親又威脅會跳樓，及被捕後無人養家，迫令女兒保密，令她一直啞忍。直至母親發現房間內無故出現一團廁紙，起疑下追問女兒，事件才揭發。父親被控強姦和非禮共7罪，案件今(18日)在高院開審。

任巴士司機的42歲被告，在高等法院否認強姦及非禮親女。（資料圖片）

現年42歲的被告(任職巴士司機)，被控5項非禮和2項強姦罪，指他於2015年至2017年間，5次非禮和2次強姦女童X。X首次被侵犯時就讀六年級，約11至12歲。

趁家人睡覺非禮女兒

控方開案陳詞指，被告和X等一家六口居於同一單位。首次非禮事件發生於2015年某天的凌晨，X在客廳玩手機，其他家人在睡覺。被告此時脫下他和X的褲，以陽具磨擦X的私處。當時X不感痛楚，只覺痕癢。而被告之後亦曾以相同方法非禮X。

此外，被告又曾把手伸入X的衣服內，摸她的胸和私處，事後給予女事主50或100元。

向女兒稱若被捕無人賺錢養家

女事主X於於2016年某天，首次遭被告強姦，當時X的母親等出外，亦有家人在住所睡覺。被告在住所的房間內強姦X，並在其陰道內射精。X認為被告的行為變態，指對方「黑人憎」，曾質問「點解唔搞媽咪，搞我？」被告反問：「唔得呀？」

此外，被告指此事是「秘密」，吩咐X勿告知他人，否則被告會從30樓跳樓，或被警員拘捕，「邊個做嘢養家？」X因此一直保密。

母見紙巾生疑

於2017年10月14日，被告聲稱「畀錢買野」，要X入房。X原本不想入房，惟她擔心被告跳樓，遂跟從被告入房。被告在房內強姦X，X事後用紙巾抺去身上的精液，該張紙巾則留在房內。惟X的母親在當晚返家，在房間內發現紙巾。X此時衝入房間，把該紙巾扔入垃圾筒，再把整包垃圾扔在單位外。母親因此起疑，向X查問，X終透露被爸爸「搞」。母親聽罷大驚，決定報警。

母帶同女兒及「紙巾」一同報案

母親又和X從扔棄的垃圾中找到該X用以清理的紙巾，並帶同「紙內」一同報案，被告在被捕後稱「無做過」。而經化驗後，X的陰道和內褲驗出被告的精液。

案件編號：HCCC162/2018