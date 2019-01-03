女童8歲遭非禮　10歲遭強姦　裝修父性侵親女被裁定全部罪名成立

小六女生聲稱於8歲時因尿濕褲子向父親求助，卻遭父親非禮，以陽具磨擦她的下體。父親再涉於2年後多番強姦她，並聲稱是兩人的秘密，否則「有人會捉爸B」。惟女生終寫下匿名字條，向老師查問會否「生BB」，令事件揭發。父親否認強姦等3罪受審，陪審團退庭商議8小時，裁定被告全部罪名成立。法官把案押後至本月30日判刑。

任裝修工人的44歲被告否認強姦及非禮仍讀小學的女兒。（資料圖片）

現年44歲、任裝修散工的被告，被控1項非禮和2項強姦罪。控罪他於2015年至2017年間，多番非禮及強姦他的親女兒，即本案女事主X。女事主涉被非禮時僅8歲，被強姦時則分別為9和10歲。

被告聞判後目定口呆

被告得知非禮罪成後，目定口呆，在被判強姦罪成後，更多番搖頭。控方透露，被告有3項不相類的案底。

法官先為事主X索取創傷報告，把求情和判刑押後至本月30日，期間被告繼續還押。法官並表明，若報告顯示X因案件受困擾，將會是加刑因素。

瀨尿向父求助遭非禮

庭上早前播放X錄影會面，於非禮事件發生時，父母尚未離婚。她因「瀨尿」又未能拿到正晾曬的衣服，向被告求助。惟被告在床上用陽具摩擦她的下體2至3分鐘。X坦言當時不知被告所做何事。而她於1、2個月後在用膳時告訴母親，對方聽罷大怒並痛哭，之後離開住所，被告則吩咐X勿再把事件告知他人。

事主稱曾遭父強姦6至7次

X又指遭被告強姦6、7次，對方都沒有使用避孕措施。其中一次發生於2017年7至8月間，被告把X抱入房間後，把口水吐在手搽在他的陽具，再插入事主下體，並在她體內射精。X雖腳踢被告並喊「唔要」，但不成功。

此外，被告於同年11月19日要求X「今晚同我一齊瞓」，然後在房間掀起她的上衣，咬其乳頭和舔耳朵。雖然X喊：「走開，衰人。」但被告仍強姦她，並在體外射精。

字條問老師被迫性交會否生BB

被告曾X吩咐保密，否則「有人會捉爸B。」惟仍就小學的X，趁學校常識課教性教育，以匿名字條投字條問老師：「我被爸爸迫性交，我該怎麼辦？會唔會生bb?」老師查明後發現字條是X所寫，經查問及了解情況後交校方報警。

被告強調無性侵女兒

而被告在自辯時強調愛鍚X，未有性侵對方，不知為何遭誣造，又透露他自離婚後會透過召妓和手淫解決性需要。又自提女兒讀幼稚園時沒有非禮她，更自稱會同女兒講故事，女兒並曾要求與他同睡。

案件編號：HCCC208/2018