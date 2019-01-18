城大校長新書談政治與教學分離、教研合一 ：不希望別人來干涉我

香港城市大學今日（18日）舉行傳媒春茗，校長郭位致辭時形容，該校正舉行跟台灣國立故宮博物院的「動物大觀園」展覽，集科技、藝術及動物三範疇，能代表城大。他又透露，今年3至4月將在美國出版一本有關兩岸四地高等教育的書籍，可算是早前著作的英文版，當中約一半屬新數據及新內容，主要涉及政治與教學分離、教學與研究合一。 他其後被問到城大如何實踐時，重申不會以身作則，「我從不干涉下面的人做甚麼，我也不希望別人來干涉我。」

城大校長郭位表示，目標是將到香港以外地方學習及交流的學生人數比例，由現時約55%提高至65%。（鄧穎琳攝）

香港城市大學校長郭位致辭時，讚揚美國教育在世界上名列前茅，成績優異生並不會集中在某幾所院校，而是分散多校。他認為美國教育成功是因為「政教分離、教研合一」，認為值得借鏡。

華人社會政教關係緊密 難維持獨立性

他解釋，一般華人社會的政教關係較緊密，難維持獨立性，而約300頁的新作將會詳細講述其看法。被問到強調政教分離的原因，郭位就說：「我們以身作則，我從不干涉下面的人做甚麼，我也不希望別人來干涉我。」

冀提升海外交流比例至65%

至於教學及研究合一方面，他形容理想是減少講課比例，讓學生多進行匯報；而城大亦希望學生能拓闊視野，目標是將到香港以外地方學習及交流的學生人數比例，由現時約55%提高至65%。

台灣人普遍亦稱「國立交通大學」為「新竹交通大學」

被問到城大新聞網刊出城大到訪位於台灣新竹的國立交通大學交流報道時，將對方的校名改為「新竹交通大學」一事，郭位澄清新聞稿是兩校共用，而台灣人普遍對「國立交通大學」的稱呼亦是「新竹交通大學」，事後對方亦對此引起爭議而感驚訝。