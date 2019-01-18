【流感停課】哪些幼稚園符合停課建議？衞生署主要看三個因素

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布幼稚園停課的安排，若96小時內（4天）同一個群組出現3宗流感病發會建議學校停課。衞生防護中心社會醫學顧問醫生（傳染病）張竹君坦白承認，這個停課建議標準是一個粗略的計算，除了看發病學生的人數，亦要看病童的分布、病徵。 衞生防護中心總監黃加慶補充，建議停課的目的主要是減低社區爆發。

衞生防護中心社今日就冬季流感召開記者會。（吳鍾坤攝）

衞生防護中心就冬季流感現況舉行記者會，中心社會醫學顧問醫生（傳染病）張竹君指以流行病學原則，一般以4日內在同一間幼稚園內出現3宗病例，便會建議學校停課。

張竹君解釋，流感的潛伏期一般是4日，若一起上學的小朋友、即同一個群組的小朋友，若有三個或以上的學童於同一時間發病，學校報告予衞生防護中心之後，中心會與校方商討，包括病童的分布、有無傳播徵象等因素，再決定是否需要停課。

黃加慶：停課為減低社區爆發

張竹君補充指，衞生防護中心會為學校計算病童的發病時間，她舉例，若有學校在同一日內已有3個或以上的小童發病，未必需要待翌日才宣布停課，但學校宣布停課前必須待中心通知，並不是由學校、家長自行決定全校停課。張又在記者會上坦言，4日內3宗病例的計算是一個粗略的計算。

黃加慶補充指，建議停課的目的是減低社區爆發、中斷爆發，亦相信有效紓緩現時在公立醫院兒科病房的病床緊張情況。