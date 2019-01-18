【基因改造嬰】候任工程學院長疑涉事　城大：未知何時上任

中國科學家賀建奎早前聲稱，經「基因編輯」技術創造出全球首對天生對愛滋病免疫孖女，事件引起全球譁然；其中，被指知情及疑涉事的美國生物工程學教授邁克爾．蒂姆（Michael Deem），早在事件被揭發前已獲香港城市大學聘任為工程學院院長。 城大去年底，曾向傳媒透露，Michael Deem將按原定計劃於2019年1月到任，惟城大今日（18日）回覆查詢時，承認至今未有Michael Deem的確實到任日期，但透露曾與對方溝通，且得悉其仍有意到城大工作。

（鄧穎琳攝）

香港城市大學今日（18日）舉行傳媒春茗，傳訊及公關處署理處長袁國傑被問到事件時，透露城大與Michael Deem溝通後，得悉對方仍有興趣到城大工作，惟暫未知對方何時上任，而工程學院院長一職正由其他人署任。袁國傑解釋，由於非本地教授需要申請簽證，一般合約上的到任日期會存有彈性，強調合約可「隨時生效」。

據了解，由於Michael Deem原來工作的美國萊斯大學，對事件進行的調查尚未完成，故城大不會採取任何調查工作；若美國萊斯大學最終認為Michael Deem涉事，城大會視乎情況才決定是否跟進，暫時估計Michael Deem會在2019年首季到港。

而袁國傑強調，城大在聘請及學術方面有嚴格規範、程序公道，城大將視乎事件性質及事態發展，按校內機制進行審視及跟進。