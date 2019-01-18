【收緊長者綜援】團體指長者每月仍少526元　額外津貼如面子工程

社會福利署早前宣佈將於2月1日起，提高申領長者綜援年齡，由現時的60歲提升到65歲，下月1日起實施，引起公眾廣泛討論。而政府今日(18日)，表示將推出補貼方案，由長者綜援申請資格收緊措施實行開始，60至64歲成人普通綜援申請人每月可獲額外1,060元的津貼而毋須額外申請。 捍衛綜援權利大聯盟批評，政府調高提高申領長者綜援門檻，令長者權益受損，即使60-64歲長者可得到1060元的津貼亦將失去每月近526元津貼，故政府應撤銷方案並全面檢討長者綜援權益。

捍衛綜援權利大聯盟批評政府提及的1060元津貼是「面子津貼」。(侯彩琳攝)

捍衛綜援權利大聯盟指，政府今日宣佈的1060元的額外津貼如政府的「面子補貼」，因由2月1日新政策實施後，即使60至64歲成人普通綜援申請人每月可獲額外1,060元的津貼，但仍將失去長者綜援津貼項目中每年發放一次的2240元的長期個案補助金及每月發放一次的340元的社區生活補助金，合共每月將減少526元的津貼。

長者亦會失去牙科津貼、眼鏡津貼等

同時，60至64歲長者亦將失去長者綜援津貼項目中牙科津貼、眼鏡津貼等。捍衛綜援權益大聯盟成員陳緯綸指，減少的津貼佔長者綜援逾13％，而該津貼對於貧窮長者十分重要，形容政策破壞整個社會福利的安全網。

捍衛綜援權益大聯盟成員陳緯綸(左二)指，60-64歲長者可得到1060元的津貼亦將失去每月近526元津貼。(侯彩琳攝) 55歲女士：要帶着病去工作 今年55歲的單親母親劉女士，因長期受脊椎問題及腰痛困擾，故無法長時間工作。她現正擔任兼職清潔工作，每周工作4日，每日工作3小時，每月約能賺取約2000元。劉女士指，要等待65歲才可申領長者綜援「真的很難。」亦擔心「唔知有冇命做到60歲。」但「人為了口飯，都要帶着病去做。」覺得「好心痛。」

劉女士現正領取成人普通綜援，健全兒童綜援，租金津貼及單親家庭補助金合共8,675元，惟其孩子半年後將成年，屆時津貼將減少至4,360元，擔心屆時生活更困難。

雖有脊椎健康問題 但未能申請傷殘津貼

另外，劉女士長期患有脊椎健康問題影響工作，惟未能申請傷殘津貼，捍衛綜援權利大聯盟指，申請傷殘津貼有實際實行困難，申請者往往難以證明自己因身體狀況而完全無法工作。