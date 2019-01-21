大埔16商店走塑辦年貨　餐廳東主盼走飲管勿公審　長者抗拒棄膠袋

一場「走飲管」為環保的運動，近日引起軒然大波。有連鎖茶餐廳東主意識到餐飲業使用即棄塑膠問題嚴重，着力研究使用其他物料代替膠飲管，但礙於成本太高，未能成事。即使顧客樂於「走飲管」，亦有前線員工忙中未有留意，依舊奉上，終遭網絡世界公審。東主認為要改變消費者多年習慣已經不易，當工包括前線員工的意識，期望食客勿公審員工，反而一句簡單提醒：「我下次真的走飲管」會令事件變得正面；亦有零食店主動提出「走塑」折扣，但長者似乎不受落，反罵：「你嗰一蚊好巴閉啊？」 面對塑膠污染問題，有環保團體聯同社區組織一連七日於大埔舉辦「走塑辦年貨」，凡到指定商戶消費時「走塑」，就可獲得印花，可換取手巾、環保餐盒等禮品。

環保團體世界自然基金會香港分會聯同社區組織「社區書院」今日（21日）至下周日（27日）於大埔舉辦「走塑辦年貨」，市民凡到指定商戶消費時「走塑」，就可獲得印花，可換取手巾、環保餐盒等禮品。（吳鍾坤攝）

需體諒前線員工習慣和工作壓力

一枝飲管，推動一埸「走飲管」運動，甚至激起社會對立，連鎖茶餐廳香港生龍清湯腩第二代傳人伍綺媚就有一番感受。茶餐廳近年在點餐時加入「走飲管」選項，她亦親自到七間店舖了解實行情況，發現執行上有困難。「同事很少受過相關教育，要先理解，才會明白。」連老闆娘想「走飲管」都失敗，她選擇體諒。不過，並非人人如此大度。伍綺媚留意到有人因「走飲管」失敗而公審店員，她認為此舉於事無補，反而令社會反感。

使用飲管是一個多年以來的習慣，當我們有意識去改變消費者多年的觀念時，亦要清楚餐飲業員工的處境。前線員工要謀生，每日面對大量工作，環保對他們而言，可能有點遠。公審會令一件好事變得負面，反而可以一句善意提醒：「我下次真的走飲管。」 香港生龍清湯腩老闆娘伍綺媚

伍綺媚期望，若市民在茶餐廳「走飲管」失敗，亦不要公審店員，因為此舉會令社會反感，更難支持環保。（吳鍾坤攝） 除了配合顧客「走飲管」，伍綺媚亦有考慮使用不鏽鋼飲管或紙飲管，但前者礙於衞生問題而卻步，後者則因成本太高未能負擔。她解釋，一枝膠飲管的成本只需一仙，但紙飲管卻要十倍成本，即一毫，若未來有其他可降解的飲管，她樂意使用。 一個外賣，至少用上膠碗、紙杯、飲管、餐具等即棄物品，小時候用錫紙摺成盤去買外賣的光景不再、糖由一罐罐變獨立包裝。在外打工數年再接手茶餐廳，伍綺媚發現社會有時會濫用塑膠，污染海岸。作為兩女之母，她期望可為下一代的環境出一分力。

「鳳城澳門手信」歡迎市民自備容器到場選購，會提供折扣優惠。（吳鍾坤攝）

長者最抗拒棄膠袋

有心「走塑」的，還有同樣位於大埔的「鳳城澳門手信」。東主李先生七年前偕太太開店，花生糖、杏仁餅及其他乾果每日新鮮出爐，顧客如自攜器皿購買，可獲折扣。不過，並非人人受落。李太表示，每月只有三四人願意這樣做，當中以長者最抗拒。

「如果不提供膠袋，他們會覺得不方便，乾脆不光顧！」主動提供折扣，亦不得要領。「他們（長者）會說：『你嗰一蚊好巴閉啊？』」不過，李太亦不言棄，期望更多人能自攜容器購物，店舖絕對歡迎。

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大埔「走塑辦年貨」 儲印花換禮品

環保團體世界自然基金會香港分會聯同社區組織「社區書院」今日（21日）至下周日（27日）於大埔舉辦「走塑辦年貨」。區內16間餐廳、小食店、麵包店、菜檔等商戶共同參與，市民凡於光顧時主動要求不需任何即棄塑膠產品，可獲印花一個，然後可憑印花換領環保餐盒、手巾、免費「生活書院研習室」等禮品。「鳳城澳門手信」及「香港生龍清湯腩」均是參興的商戶。

生活書院項目主任溫善婷表示，起初接觸商戶時，沒有想過獲得好評，有商店甚至認為活動應延長。她期望活動可鼓勵市民認識少用即棄塑膠對環境的好處。